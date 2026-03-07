Es tendencia:
Mientras el equipo de Barcelona SC cuesta 16 millones, esto es lo que vale el nuevo equipo de Emelec

Esto es lo que cuesta cada plantilla de los equipos del Clásico del Astillero.

Por Jose Cedeño Mendoza

Esto cuesta el equipo de Barcelona SC vs Emelec
Este sábado 7 de marzo de 2026 se enfrentan por el Clásico del Astillero, Barcelona SC contra Emelec. Es el primer clásico del año en la fecha 3 en la LigaPro y por eso sorprende a todos, puesto que, antes no se había dando tan temprano. Ambos equipos llegan con diferentes realidades.

¿Cuánto cuesta la plantilla de Barcelona SC?

De acuerdo a la información de Transfermarkt, Barcelona SC para este 2026 tiene un plantilla de un valor económico de 16.13 millones. Los amarillos en este 2026 redujeron el valor de mercado del equipo, con diferentes salidas y también fichando a jugadores jóvenes y de “bajo valor”.

¿Cuánto cuesta la plantilla de Emelec?

Actualmente, la plantilla de Emelec tiene un valor de mercado de 12 millones. El club, a inicios de año, no tenía ni 11 jugadores, pero la nueva directiva fue fichando a diferentes jugadores que cambiaron este valor y que ahora lo convierten en uno de los mejores de la LigaPro.

¿A qué hora y qué canal pasa el Clásico del Astillero?

Janner Corozo le manda un “dardo” a Barcelona SC con estas palabras sobre Liga de Quito

El Clásico del Astillero entre Barcelona SC y Emelec comenzará desde las 16H30 (EC). El encuentro se disputará en el Estadio Monumental y se espera un estadio casi lleno. El partido se podrá ver solo por la pantalla de Zapping Sports

Tabla de posiciones

Así está la tabla de posiciones en la previa del Clásico del Astillero:

