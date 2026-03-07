Lo quiere Real Madrid y Moisés Caicedo sorprende a Chelsea con una exigencia millonaria

Real Madrid y otros grandes de Europa como el PSG vienen preguntando por Moisés Caicedo desde hace un tiempo atrás. Sin embargo, el volante ecuatoriano tiene un largo contrato con Chelsea. No obstante, para “atar” su futuro al equipo de Londres tiene una importante exigencia.

Desde medios cercanos a Chelsea se revela que Moisés Caicedo le ha comunicado al club que él cree ser merecedor de un nuevo contrato con mejores condiciones económicas. Ya ahora gana un salario de 12 millones (con bonus) por cada temporada.

No obstante, Moisés Caicedo quiere estar a la altura de jugadores como Declan Rice o Rodri, que son de los mejores jugadores del mundo en su posición, pero que tiene un salario mucho mayor a lo que cobra el ecuatoriano. De ahí que, esté buscando un nuevo acuerdo.

Aunque el interés fuera de Inglaterra es fuerte, no se descarta que Moisés Caicedo se quede y renueve con Chelsea. El club de Londres no tendría problema en mejorar las condiciones para el ecuatoriano y ampliar su contrato al cual ya le quedan 5 años.

Moisés Caicedo tiene contrato con Chelsea. (Foto: GettyImages)

Real Madrid y PSG han preguntado condiciones para fichar a Moisés Caicedo. Por lo cual, su transferencia sería superior a los 115 millones. El ecuatoriano ahora mismo tiene uno de los valores más altos del mercado y en caso de querer irse, el club de Londres pedirá un alto valor.

Las estadísticas de Moisés Caicedo en esta temporada

En lo que va de temporada, Moisés Caicedo ha jugado ya un total de 37 partidos entre todas las competencias. El volante ha marcado 5 goles y ha dado 1 asistencia. Lleva en cancha más de 3.000 minutos y ahora mismo su valor de mercado es de 110 millones.

En síntesis:

