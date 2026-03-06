Es tendencia:
Barcelona vs. Emelec: Canales para ver el Clásico del Astillero por la LigaPro

Barcelona y Emelec se enfrentan en el Clásico del Astillero de este sábado y hay algunas opciones para ver el partido de LigaPro.

Por Gustavo Dávila

El sábado 7 de marzo se paraliza Guayaquil en lo que será el primer Clásico del Astillero entre Barcelona y Emelec. Además de seguir el minuto a minuto a través de BOLAVIP, hay opciones para seguir el encuentro vía TV.

Barcelona viene de empatar con Botafogo por Copa Libertadores mientras que Emelec apenas pudo empatar contra Delfín SC en el debut de la LigaPro del sábado pasado.

¿Dónde ver el Clásico del Astillero entre Barcelona y Emelec?

El partido se podrá ver a través de la señal exclusiva de Zapping Sports, este canal lo puedes adquirir de forma directa o bien a través de Disney+

Según la prensa local, Barcelona de César Farías saldrá con: José Contreras; Willian Vargas, Jhonier Chalá, Luca Sosa, Jonathan Perlaza; Matías Lugo (JC Montaño) , Milton Céliz; Byron Castillo, Tomás Martínez, Luis Cano; Sergio Núñez (Miguel Parrales).

Vicente Sánchez pondrá en Emelec en el once: Pedro Ortiz; Romario Caicedo, Aníbal Leguizamón, Fernando León, Estalin Segura, Ignacio Guerrico; Victor Griffith, Angelo Mina, Miller Bolaños; Francisco Pizzini y Luca Klimowicz.

Vicente Sánchez tendrá su primer Clásico del Astillero.
  • El Clásico del Astillero entre Barcelona y Emelec se transmitirá exclusivamente por Zapping Sports y Disney+.
  • Barcelona, dirigido por César Farías, alineará a José Contreras y Byron Castillo como titulares.
  • Vicente Sánchez pondrá en el once de Emelec a los experimentados Pedro Ortiz y Miller Bolaños
Gustavo Dávila
