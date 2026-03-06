Bombazo: Javier Burrai regresaría a LigaPro 2026

Fue campeón y figura de Barcelona en el 2020 y el paso de Javier Burrai aún sigue haciendo eco en el fútbol ecuatoriano. Este viernes trascendió que otro grande de LigaPro va por el regreso del argentino para el 2026.
Según Francisco Molestina, Javier Burrai está en planes de Independiente del Valle para el 2026. El arquero argentino podría ser el nuevo titular para el campeón ecuatoriano.
Independiente del Valle sufrió la lesión de Guido Villar y Eduard Bores y salieron al mercado a buscar un nuevo portero. En el plano económico, la salida de Burrai en venta definitiva costaría más de 1 millón de dólares.
En el tema salarial, Javier Burrai ganaba cerca de 50 mil dólares al mes, cifra que podría no igualar Independiente del Valle. Los negriazules igual podrían pagarle más de 40 mil al mes.
Actualmente Javier Burrai es el arquero titular de Sarmiento de Junín, club que no está peleando Copa Libertadores ni Sudamericana, por lo que podría considerar un regreso a Ecuador. Otros arqueros sondeados fueron Alexander Domínguez y Kleber Pinargote.
Los fichajes de Independiente del Valle para el 2026
Carlos González se sumará a Djorkaeff Reasco, Juan Viacava, Daykol Romero, Jhon Espinoza y Matías Perelló como nuevos jugadores de Independiente del Valle para el 2026.
ver también
Revelan un convocado de LigaPro para la Selección de Ecuador a 97 días del Mundial
En resumen
- Independiente del Valle ha mostrado interés en Javier Burrai tras las bajas por lesión de sus arqueros Guido Villar y Eduard Bores.
- El guardameta argentino-ecuatoriano milita actualmente en Sarmiento de Junín, club al que llegó como agente libre para la temporada 2026 tras su paso por Talleres de Córdoba.
- La dirigencia del club “Rayado” analiza su fichaje debido a que Guido Villar será operado de la rodilla y se perderá gran parte de la temporada