Bombazo: Javier Burrai regresaría a LigaPro 2026

Fue campeón y figura de Barcelona en el 2020 y el paso de Javier Burrai aún sigue haciendo eco en el fútbol ecuatoriano. Este viernes trascendió que otro grande de LigaPro va por el regreso del argentino para el 2026.

Según Francisco Molestina, Javier Burrai está en planes de Independiente del Valle para el 2026. El arquero argentino podría ser el nuevo titular para el campeón ecuatoriano.

Independiente del Valle sufrió la lesión de Guido Villar y Eduard Bores y salieron al mercado a buscar un nuevo portero. En el plano económico, la salida de Burrai en venta definitiva costaría más de 1 millón de dólares.

En el tema salarial, Javier Burrai ganaba cerca de 50 mil dólares al mes, cifra que podría no igualar Independiente del Valle. Los negriazules igual podrían pagarle más de 40 mil al mes.

Actualmente Javier Burrai es el arquero titular de Sarmiento de Junín, club que no está peleando Copa Libertadores ni Sudamericana, por lo que podría considerar un regreso a Ecuador. Otros arqueros sondeados fueron Alexander Domínguez y Kleber Pinargote.

Los fichajes de Independiente del Valle para el 2026

Carlos González se sumará a Djorkaeff Reasco, Juan Viacava, Daykol Romero, Jhon Espinoza y Matías Perelló como nuevos jugadores de Independiente del Valle para el 2026.

