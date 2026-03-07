¡Última hora! Emelec confirma un fichaje a horas del Clásico del Astillero

Quedan pocas horas para jugar el primer Clásico del Astillero del año y ahora Emelec sorprendió a todos confirmando un nuevo fichaje para el partido. En medio de una larga semana de especulaciones, el ‘Bombillo’ tiene un nuevo fichaje.

Mediante sus redes sociales, Emelec confirmó que José Neris está habilitado y jugará el partido ante Barcelona SC. El delantero era el fichaje que le venía “faltando” al club y ahora quedó habilitado por todos los sistemas. Vicente Sánchez lo utilizaría.

En medio de todas las especulaciones, José Neris ya está disponible y con eso cambia todo en ataque para el ‘Bombillo’, que ahora ya tiene un delantero centro que apoye a Luca Klimowicz. Se espera que el ‘Bombillo’ salga a jugar el Clásico del Astillero con un doble 9.

Esta habilitación de Neris también cambia todos los planes para la defensa de Barcelona SC y la estrategia de César Farías. No solo porque el rival tenga un nuevo delantero, sino que la irregular pretemporada de Emelec aún no dé señales de a qué juega el ‘Bombillo’.

Emelec apenas ha jugado un partido oficial, ante Delfín en el comienzo de la LigaPro, y después de eso nada. Todo es una incertidumbre, debido a que, el ‘Bombillo’ pasó por elecciones y por eso no pudo hacer una pretemporada “normal” con amistosos.

¿A qué hora y qué canal pasa el Clásico del Astillero?

El Clásico del Astillero entre Barcelona SC y Emelec comenzará desde las 16H30 (EC). El encuentro se disputará en el Estadio Monumental y se espera un estadio casi lleno. El partido se podrá ver solo por la pantalla de Zapping Sports.

Los números de José Neris en la temporada 2025

En la temporada 2025, José Neris jugó un total de 34 partidos entre todas las competencias. Por lo cual, el delantero uruguayo estuvo en cancha más de 2.000 minutos. Asimismo, Neris marcó 16 goles y dio 5 asistencias. Ahora mismo tiene un valor de mercado de 1 millón de dólares.

