Medio equipo afuera: Emelec tiene ¡12 salidas! confirmadas para 2026

Este lunes 5 de enero de 2026 se confirmó que Emelec tiene varias salidas para la temporada 2026. Ya se venía especulando con los nombres de varios jugadores que dejarán el plantel, pero no fue hasta ahora que se reveló que 12 jugadores ya están confirmados como fuera del plantel.

De acuerdo a la información de KCH Radio y Javier Alava, estos son los 12 jugadores que dejarán Emelec para 2026: R.Garcés, M.Solís, J.Rodriguez, JP.Ruiz, F.Castelli, J.Valverde, D.Bagui, L.Caicedo, A.Barco, C.Cueva, A.González, J.Ayovi. Se debe resolver aún lo que pase con otros jugadores.

Los otros dos jugadores que aún se espera a determinar su situación son Luis Fernando León y Pedro Ortiz. Los dos jugadores tienen contrato con el ‘Bombillo’, pero ante las grandes deudas y escaso proyecto deportivo, están analizando salir a otro equipo.

En el caso de León ya se lo da como fichaje de Liga de Quito, mientras que, Pedro Ortiz tendría ofertas del exterior y ahora mismo está decidiendo qué hacer. El histórico portero no vería con malos ojos salir del ‘Bombillo’ y probar suerte en el extranjero.

Maicon Solis se va de Emelec. (Foto: Imago)

Varios de los nombres que dejan Emelec encontrarían un nuevo equipo rápido en la LigaPro 2026. Son jugadores ecuatorianos y mercado no les hace falta. Por otro lado, el ‘Bombillo’ también decidió que varios de estos jugadores se vayan y por eso no hizo el “esfuerzo” de renovar su contrato.

El único fichaje de Emelec para 2026

Emelec solo anunció 1 fichaje para la temporada 2026, Miller Bolaños. El ex jugador de Guayaquil City fue presentado sobre el final de la temporada 2025. No obstante, el futbolista no puede ser inscrito porque el club aún tiene varias sanciones en FIFA. Otro jugador que interesa es Radamel Falcao.

Emelec sin fecha de pretemporada

De momento, Emelec no tiene fecha de pretemporada. El club ya debería comenzar a trabajar en el regreso a las canchas, pero todavía no hay ni fecha para los controles médicos. Asimismo, es un dilema total lo que pase con otros jugadores.

