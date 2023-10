Este miércoles 11 de octubre de 2023 Barcelona SC anunció oficialmente el ‘Título más importante de su historia’, al evento acudieron leyendas del equipo y también ex presidentes, como Abdalá Bucaram, quien reveló que estuvo cerca de armar un equipo con el que quería ser ‘campeón del mundo’ y no solo ganar la Copa Libertadores.

Abdalá Bucaram atendió a los medios de comunicación con su elocuencia particular. El ex presidente de Barcelona SC y también del Ecuador comentó que estuvo muy cerca de fichar a grandes leyendas del fútbol mundial para el equipo amarillo como Diego Armando Maradona, Gabriel Batistuta, Carlos Valderrama y Claudio Caniggia, entre otros importantes jugadores.

La propuesta de Abdalá Bucaram, según informó el propio ex directivo, no era solo para ser campeón de la Copa Libertadores, sino que también para ser campeones del mundo, (Copa Intercontinental en aquella época) según afirmó el ex mandatario de la República. Bucaram no pudo cumplir con dichos fichajes al verse obligado a salir del país, tras ser derrocado del poder ejecutivo.

De todas las leyendas que prometió Abdalá Bucaram, el que estuvo más cerca de vestir la camiseta amarilla fue Diego Armando Maradona, quien incluso se puso la camiseta del ‘Ídolo’ del Ecuador allá en 1997 cuando Bucaram lo invitó a formar parte de un amistoso contra Alianza Lima. No obstante, el argentino firmó con el ‘Ídolo’ del Ecuador.

¿Por qué Diego Armando Maradona estuvo cerca de jugar en Barcelona SC?

Para 1997 la leyenda del fútbol mundial y campeón del mundo en 1986 estaba muy cerca del retiro. Abdalá Bucaram reveló que en ese entonces se hizo una propuesta para que el astro argentino pueda jugar 6 meses con los amarillos, pero finalmente el fichaje se cayó.

Encuesta ¿Crees que Barcelona SC debió fichar Maradona y otras leyendas? ¿Crees que Barcelona SC debió fichar Maradona y otras leyendas? YA VOTARON 0 PERSONAS

Querían ser campeones del mundo

Según reveló Bucaram, Barcelona SC iba a ser campeón del mundo bajo su directiva y con los jugadores que se iban a firmar. Un año después de aquella directiva, los amarillos terminaron alcanzando la final de la Copa Libertadores, donde perdieron con Vasco Da Gama.

“No solo era Maradona, Venía Batistuta, venía Caniggia y venía Valderrama, yo iba a formar un equipo para ser campeones del mundo, no de la Copa Libertadores, pero me botaron”, le reveló el ex directivo a la prensa

Barcelona SC puede presumir de grandes leyendas

Aunque Barcelona SC no pudo traer a grandes leyendas como Maradona, Batistuta o Valderrama, sí puede presumir de grandes leyendas internacionales que han usado su camiseta en los últimos años en la fiesta de la Noche Amarilla como Ronaldinho, Kaka’, Forlan, Del Piero, Pirlo, entre otros.

Nunca ha podido ser campeón de la Libertadores y del mundo

Aunque Barcelona SC ha traído a grandes jugadores a lo largo de su historia y en los últimos años, los amarillos no han podido en toda su historia ganar una Copa Libertadores o ser campeones del mundo. Los amarillos tienen una gran historia a nivel internacional con dos finales de Libertadores y siendo el último semifinalista del torneo no brasileño ni argentino, no obstante, levanta la copa no se la ha dado.