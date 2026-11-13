Mientras Marcelo Gallardo gana 3.5 millones en Ecuador, el nuevo salario de Lionel Scaloni en Argentina

Conoce la comparativa entre el salario de 3.5 millones de Marcelo Gallardo en Ecuador y el nuevo sueldo de Lionel Scaloni en Argentina.

La lluvia de millones entre los entrenadores de la selecciones sudamericanas se agitó de gran manera. Lionel Scaloni renovó con la Selección Argentina, así que no hubo un mejor momento para comparar su nuevo salario con lo que gana Marcelo Gallardo en Ecuador.

“Es un día muy especial y muy importante para la AFA. Vamos a anunciar oficialmente la renovación de Lionel Scaloni y de su cuerpo técnico para el periodo hasta el 2030. Por sobre todas las cosas, son ocho años más cuatro más. Se va a convertir en el técnico con más mundiales. Bilardo dos. Menotti dos. Scaloni dirigirá tres. Representa a un proyecto unitario. Tenemos expectativas, aún sabiendo que venimos de una época algo anormal, porque venimos ganando. Hay que seguir preparando a jóvenes y defenderla de la mejor manera”, afirmó Claudio ‘Chiqui’ Tapia el 12 de noviembre.

Marcelo Gallardo firmó un contrato por cuatro años con la Selección de Ecuador hasta el Mundial 2030 y pasó a ser el segundo entrenador megor pagado de toda Sudamérica. Solo lo superaba Carlo Ancelotti y un salario en Brasil que esta entre 10.6 y 11 millones de dólares al año. Ahora, la pregunta era: ¿Scaloni pasó a ganar más o menos que ‘El Muñeco’?

¿Quién gana más dinero, Marcelo Gallardo o Lionel Scaloni?

Marcelo Gallardo y Lionel Scaloni. (Foto: Getty)

“La renovocación de Scaloni es la continuidad de un proceso exitoso, pasa a ser Scaloni a partir de hoy (13 de noviembre) el segundo técnico mejor pagado del continente. El primero es Carlo Ancelotti, el segundo el señor Scaloni”, afirmó el periodista Carlos Antonio Vélez. Eso quiere decir que el nuevo salario del DT de Argentina es superior a los 3.5 millones de dólares que gana Gallardo.

¿Cuándo empiezan las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2030?

Sin fecha confirmada para empezar, las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2030 iniciarían entre junio y septiembre de 2027. Con Argentina, Paraguay y Uruguay, ya clasificados al ser anfitriones de un partido de la próxima Copa del Mundo, habrá tres cupos y medio (con repechaje) en disputa para siete selecciones.

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