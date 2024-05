Este martes 21 de mayo de 2024 se reveló que el ex entrenador de Emelec en la temporada 2023, Miguel Rondelli, ahora podría regresar a la LigaPro. El entrenador no tuvo un buen paso por el equipo azul en el pasado curso, pero ahora sería una opción para un grande.

Según reveló Arturo Magallanes en Análisis 90, el ex entrenador de Emelec, Miguel Rondelli, ha entrado en planes de un grande de la LigaPro para volver al país. El comunicador no quiso revelar el equipo, sin embargo, adelantó que el club que lo estaría buscando sería un “grande” del fútbol ecuatoriano y no es Emelec.

Previo a su llegada a Emelec, Miguel Rondelli dejó muy buenas sensaciones en su paso por Universidad Católica, incluso estuvo muy cerca de meter al equipo en la final del campeonato en el 2022, compitiendo la segunda etapa hasta la última fecha vs Aucas.

El paso de Rondelli por Emelec no fue bueno y colocó al equipo muy cerca del descenso, aunque el argentino se quería quedar, fue despedido tras ganar el Clásico del Astillero ante Barcelona SC, en un hecho insólito que no había pasado ante en la historia de este gran partido.

Miguel Rondelli estuvo cerca de descender con Emelec. (Foto: Imago)

El parón en la LigaPro, por la realización de la Copa América entre junio y julio, promete ser uno de los más movidos en el mercado de transferencias de jugadores y también de entrenadores. Actualmente Miguel Rondelli dirige a Cusco FC en Perú.

¿Hasta cuándo tiene contrato Miguel Rondelli en Perú?

Miguel Rondelli firmó con el Cusco FC un contrato hasta finales de la temporada 2024. El futuro del entrenador ahora depende absolutamente de los resultados que alcance en los próximos partidos y también de la oferta financiera que le acerque algún equipo de Ecuador.

Las estadísticas de Miguel Rondelli en Perú

Como entrenador del Cusco FC, Miguel Rondelli ha dirigido en lo que va de temporada 16 partidos, solo en el campeonato local. Su equipo ha ganado 8 encuentros y empatado otros 2. Mientras que, también terminó perdiendo 6 partidos. Es sexto en el campeonato local con 26 puntos y en el último partido se medirá a Alianza Lima.