Moisés Caicedo y Piero Hincapié recibieron este “golpe” en la Premier League

Los dos jugadores ecuatorianos se llevaron un duro golpe en la Premier League, tras su buena temporada.

Moisés Caicedo y Piero Hincapié tuvieron una gran temporada en la Premier League, incluso el segundo salió campeón del torneo. Sin embargo, ahora ambos jugadores ecuatorianos se acabaron llevando un duro golpe para el comienzo de esta temporada.

Ni Moisés Caicedo ni Piero Hincapié aparecieron en el once ideal de la Asociación de Futbolistas Profesionales (PFA por sus siglas en inglés). Ambos jugadores ecuatorianos fueron desplazados por otras figuras, pese a ser de los mejores en sus respectivas posiciones.

El once de la PFA quedó conformado así:

Davi Raya

Jurrien Timber

William Saliba

Gabriel

Nico O’Reilly

Declan Rice

Bruno Fernandes

Rayan Cherki

Antoine Semenyo

Erling Haaland

Igor Thiago

En el caso de Piero Hincapié, el ecuatoriano perdió su lugar con Nico O’Reilly que fue la gran revelación de la temporada anterior y elegido como el mejor lateral izquierdo del torneo. El ecuatoriano pudo completar una defensa ideal de solo Arsenal.

El once del año de la Premier League. (Foto: @PFA)

Mientras que, Moisés Caicedo nuevamente vuelve a ver a Declan Rice en su camino. El volante de Arsenal le vuelve a quitar el lugar al ecuatoriano, que venía de una gran temporada a nivel individual con Chelsea, incluso marcando varios goles importantes.

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Moisés Caicedo y Piero Hincapié comenzaron como suplentes este año

Ambos jugadores ecuatorianos inician esta temporada en la Premier League sin minutos como titulares. En el caso de Moisés Caicedo hay una lesión, mientras que Hincapié viene perdiendo el puesto contra Calafiori que es el titular de Arteta en esta temporada.

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