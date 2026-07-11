Mientras Moisés Caicedo gana 12 millones en Chelsea, esto cobraría Óscar Zambrano en Hull City

Óscar Zambrano es el nuevo jugador de la Premier League y este sería su salario en el Hull City.

Moisés Caicedo es el gran representante de los jugadores ecuatorianos en la Premier League por su gran liderazgo en Chelsea y también por la millonada que cobra en este equipo. Ahora hay un nuevo tricolor en la Liga y es Óscar Zambrano, volante que llega a Hull City.

Óscar Zambrano es el nuevo jugador ecuatoriano que se integra a la Premier League, después de que se confirmara que Hull City se queda con su pase para esta temporada. El club ya lo había probado hace pocos meses, pero la sanción de dopaje detuvo todo.

La diferencia de sueldos entre Moisés Caicedo y Óscar Zambrano

Como capitán de Chelsea, Moisés Caicedo ha cobrado un salario cercano a los 12 millones, mientras que en Hull City, Zambrano llegaría a ganar un sueldo aproximado entre los 500 mil y 700 mil libras que es el salario promedio en el club recién ascendido.

Zambrano será nuevo jugador del Hull City. (Foto: GettyImages)

En sus inicios en Ecuador muchos compararon a Zambrano con Moisés Caicedo, de ahí que, haya mucha ilusiones por su fichaje y su nuevo comienzo en la Premier League. Cuando estuvo en el ascenso en Inglaterra, el ecuatoriano demostró un gran nivel.

Todos los ecuatorianos que juegan en la Premier League

Con la llegada de Óscar Zambrano, ahora la Selección de Ecuador suma ya 4 representantes en la Copa del Mundo:

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Moisés Caicedo – Chelsea

Piero Hincapié – Arsenal

Nilson Angulo – Sunderland

Óscar Zambrano – Hull City

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