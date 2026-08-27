El 'Beto' Araujo recibiría esta oferta para la siguiente temporada. Hay muchos rumores sobre el futuro del entrenador.

Norberto Araujo es uno de los entrenadores con mejor proyección en el fútbol ecuatoriano y uno que ha venido sonando para diferentes grandes. El estratega ahora se mantiene en Aucas, pese a los últimos rumores que llegaron a ponerlo como DT de Emelec.

En medio de todos los rumores, el ‘Beto’ comentó que él estaba feliz en Aucas y muy tranquilo con su trabajo. Por lo cual, el ‘Papá’ también buscaría hacerle una oferta al entrenador. Araujo solo tiene contrato con el club hasta el final de esta temporada.

El ‘Beto’ Araujo podría renovar su contrato con Aucas por las siguientes temporadas y con esto el equipo del Sur de Quito se aseguraría a uno de los entrenadores más interesantes del fútbol ecuatoriano. Araujo lleva una gran proyección y no ha dejado de sumar interesados.

Los rumores con Emelec de las últimas horas son otro gran ejemplo de como el ‘Beto’ es visto en la LigaPro. Cuando se dudó de su continuidad en Aucas, ya el entrenador estaba siendo sondeado por otros equipos como Orense. Además, hace poco también sonó para Perú.

Araujo es el DT de Aucas desde esta temporada. (Foto: Imago)

Araujo también estuvo muy cerca de Liga de Quito, y fue de los primeros nombres que aparecieron en el radar, una vez que Tiago Nunes dejó el club. Al ‘Beto’ le queda todavía contrato con Aucas, y de momento no ha negociado con ningún equipo.

Publicidad

Los números del ‘Beto’ Araujo en esta temporada con Aucas

Con la camiseta de Aucas, el ‘Beto’ Araujo ha sumado un total de 28 partidos en esta temporada. El entrenador argentino/ecuatoriano ha sumado 15 victorias, 5 empates y 8 derrotas. Tiene a su equipo peleando por entrar a la siguiente Copa Libertadores.

Encuesta¿Qué debe hacer el 'Beto' Araujo? ¿Qué debe hacer el 'Beto' Araujo? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis: