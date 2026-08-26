Independiente del Valle estás cada vez más cerca de jugar el Mundial de Clubes 2029.

No solo Liga de Quito está muy cerca de jugar el Mundial de Clubes 2029, sino que Independiente del Valle ahora pasa a ser un candidato muy fuerte para también clasificarse a este torneo. El equipo ecuatoriano venció a Deportes Tolima en octavos de final y eso le dio puntos en la tabla del Mundial.

¿Cómo está la clasificación al Mundial de Clubes?

Con la victoria ante Deportes Tolima y clasificación a los cuartos de final de la Copa Liberadores, Independiente del Valle sumó 6 puntos en la tabla general rumbo a la Copa del Mundo de Clubes. Así está la tabla:

Flamengo – 74 puntos (clasificado) Palmeiras – 70 puntos Liga de Quito – 58 puntos Estudiantes – 50 puntos Independiente del Valle – 39 puntos Racing – 35 puntos

Independiente del Valle está en la cuarta posición para ir al Mundial de Clubes. A este torneo se clasificarían 6 representantes de CONMEBOL, los últimos 4 campeones y los dos mejores ubicados en esa tabla. Es por eso que crece la expectativa de LDU e IDV.

¿Cuándo volverá a jugar Independiente del Valle?

Independiente del Valle está en los cuartos de final de la Copa Libertadores y se medirá a Flamengo. De momento, no hay fechas confirmadas pero la ida se juega en la semana del 8 de septiembre y la vuelta el 15 de septiembre. Todos los partidos del torneo se podrán ver por Disney+.

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En síntesis: