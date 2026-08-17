Moisés Caicedo al fin definió donde seguirá jugando en esta temporada, en medio de todos los rumores.

Chelsea vive horas de mucha incertidumbre para esta nueva temporada, después de que antes del Mundial le dijeran adiós a Marc Cucurella y ahora estén a punto de perder a otra estrella. El apuntado para salir sería Enzo Fernández, que podría llegar al Manchester City. En medio de todas las especulaciones, hay dudas sobre lo que pase con Moisés Caicedo.

Enzo Fernández tendría una oferta de Manchester City para dejar Chelsea, pero el acuerdo entre clubes estaría muy lejano aún. Sin embargo, con la salida de Rodrigo al FC Barcelona todo puede pasar en las próximas horas en el mercado de fichajes.

El futuro de Moisés Caicedo

En medio de todas las salidas y rumores, Moisés Caicedo ya confirmó que no se irá de Chelsea. El ecuatoriano reveló hace poco que se quiere quedar en el equipo ‘Blue’ para esta temporada. Por lo cual, incluso hasta renovó su contrato por dos años más hasta 2033.

Enzo Fernández y Moisés Caicedo en la pretemporada de Chelsea. (Foto: GettyImages)

No obstante, nuevamente la decisión de Moisés Caicedo no deja de ser cuestionable. El volante ecuatoriano podría quedarse en un Chelsea que es “mucho peor” que el de la temporada anterior y ese ni siquiera se metió a jugar Champions League. Con la posible salida de Enzo, se quedaría “solo” en la mitad de la cancha.

El sueldo y contrato de Moisés Caicedo en Chelsea

Moisés Caicedo con Chelsea tiene un contrato hasta la temporada 2033. El jugador ecuatoriano también ahora mismo tiene un sueldo superior a los 12 millones de euros y es uno de los jugadores más caros. Cuando varios equipos lo buscaban decidió renovar.

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Los clubes que seguían el fichaje de Moisés Caicedo

Dos equipos estaban siguiendo el fichaje de Moisés Caicedo, el ecuatoriano se metió en planes de clubes como PSG y Real Madrid. Sin embargo, el futbolista ecuatoriano siempre ha querido defender los colores de Chelsea y por eso no se movió.

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