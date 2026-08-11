Las ofertas que habría rechazado Moisés Caicedo por quedarse en el Chelsea

Moisés Caicedo seguirá en el Chelsea por varios años, y no por falta de ofertas. El volante ecuatoriano habría rechazado a gigantes de Europa

Moisés Caicedo renovó su contrato con el Chelsea hasta el 2033, ahí el volante ecuatoriano contó que quiso quedarse por el cariño en el club y su deseo de ser leyenda ‘blue’. Ofertas no le faltaron y como él mismo confirmó, Moisés Caicedo tuvo otras ofertas para dejar el equipo de Londres.

Pero con un precio de 150 millones de euros ¿qué clubes fueron capaces afrontar una operación de este tamaño? no hay muchos. En Europa rápidamente se pensó en el Real Madrid y en el PSG dos de los clubes con mayor músculo económico y prestigio deportivo como para tentar al Chelsea.

Fuera de los grandes de Europa, en su momento Moisés Caicedo habría entrado en planes del Al Nassr de Arabia Saudita. Aunque es poco probable que el jugador acepte alejarse de la competitividad de Europa.

Dentro de la misma Premier League, y en coherencia también de varios rumores, el Manchester City podría haber sido otro de los grandes que quieren a Moisés Caicedo, más aún con la posible salida de Rodri rumbo al FC Barcelona.

Su nuevo contrato es hasta el 2033 por lo que no hay ningún apuro para que Moisés Caicedo sea traspasado. En el club ganó ya la UEFA Conference League y el Mundial de Clubes.

Los números de Moisés Caicedo en Chelsea en esta temporada

En toda la temporada, Moisés Caicedo ha jugado un total de 42 partidos entre todas las competencias. El jugador ecuatoriano ha marcado 5 goles y ha dado 1 asistencia. Su valor de mercado es de 110 millones según TransferMrkt; siendo el volante defensivo más caro del mundo.

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Moisés Caicedo – Selección de Ecuador.

Los partidos de Moisés Caicedo en la Premier League los puedes ver por Disney+

En resumen