Keny Arroyo ahora podría llegar a un grande de Italia, después de que Beccacece lo dejara fuera del Mundial.

Keny Arroyo es uno de los grandes jugadores ecuatorianos de la actualidad, pero de manera sorpresiva, el extremo de Cruzeiro no fue convocado al Mundial 2026. El futbolista ecuatoriano ahora se metió en planes de un grande de Italia para un posible movimiento.

El equipo que estaría muy interesado en el fichaje de Keny Arroyo es la Roma de Italia. El ecuatoriano viene mostrando un nivel muy bueno en Brasil, donde ha marcado golazos en las últimas semanas. Además, también destacó en la Copa Libertadores.

Sería la segunda experiencia para ‘Cheché’ Arroyo en Europa, el jugador ecuatoriano antes pasó por el Besiktas y no le fue tan bien. En Turquía no se pudo ganar nunca el lugar y terminó siendo vendido rápido a Brasil a jugar con Cruzeiro.

No obstante, el movimiento le salió “bien” al ex IDV, puesto que, en Brasil se fue ganando su lugar poco a poco hasta ser uno de los mejores extremos del campeonato. De hecho, fue una gran sorpresa que Beccacece igual lo dejara fuera del Mundial.

Keny Arroyo es figura absoluta en Cruzeiro. (Foto: GettyImages)

La Roma está muy activa en estos últimos días del mercado de fichajes y quieren hacen un esfuerzo para fichar al jugador ecuatoriano y también a Richard Ríos, que está en el horizonte. El club italiano quiere competir en este año por entrar entre los 4 primeros.

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El valor de mercado de Keny Arroyo

Arroyo ahora mismo tiene un valor de mercado de 10 millones de euros, pero Cruzeiro buscaría una venta importante, por lo que representa quedarse sin su mejor jugador en este momento de la temporada. El club ya no pelea Libertadores, pero sí está quinto en el Brasileirao peleando por un cupo a Copa en 2027.

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