El mejor jugador de Emelec en este 2023 muy malo para el equipo azul ha sido el arquero, Pedro Ortiz. El número 12 del ‘Bombillo’ ha destacado en la gran mayoría de los encuentros.

Pedro Ortiz ha tenido un buen año en Emelec, pese al mal momento del equipo. Los ‘Eléctricos’ ha tenido malos resultados y pésimas rachas, sin embargo, sin el arquero ecuatoriano sería aún peor.

Termina contrato en este 2023

Pedro Ortiz finaliza su contrato con Emelec en este 2023. El arquero que llegó al equipo azul en 2020 es el capitán del equipo, no obstante, hasta el momento no se estaría hablando de una extensión.

¿Se quedará Pedro Ortiz en Emelec?

Aunque desde Emelec aún no se toca este tema, en este 2023 los azules compraron a un joven arquero con una gran proyección como Gilmar Napa. La renovación en el arco de los azules ya toca la puerta, pero aún no se determina si con Pedro Ortiz en la plantilla o no.

¿Cuándo juega Emelec su siguiente partido?

El siguiente partido de Emelec es el día 8 de agosto contra Defensa y Justicia a las 19h00 por la Copa Sudamericana. Los azules visitan a los argentinos con el objetivo de remontar la serie que pierden 2×1, tras el resultado de la ida.