Marcelo Gallardo ya definió varios cambios en Ecuador para jugar contra Panamá en el último amistoso de la fecha FIFA.

Ecuador se alista para jugar su último partido de la fecha FIFA y será contra la Selección de Panamá por el tercer puesto de la Copa Kirin. El equipo de Marcelo Gallardo busca una victoria, tras una goleada contra Corea del Sur, un empate y derrota en los penales contra Japón.

Por lo cual, para este partido contra Panamá, en Ecuador se estarían alistando varios cambios importantes. Marcelo Gallardo rotaría a algunos jugadores en diferentes posiciones y también le daría oportunidad a algunos futbolistas para que regresen al once.

Uno de los cambios que haría Gallardo sería nuevamente en el lateral derecho. Se espera que para este partido vuelva a tener minutos Ángelo Preciado, puesto que, la idea es mover a Alan Franco. Preciado es un lateral más ofensivo y serviría justamente para buscar la victoria.

Por otro lado, al mover a Alan Franco a la mitad de la cancha, se sacaría a Jordy Alcívar del once. El jugador de Independiente del Valle es muy cuestionado y tras su partido ante Japón, lo más probable es que salga del once para darle minutos a Denil Castillo.

Ecuador perdió contra Japón. (Foto: GettyImages)

El delantero de Ecuador para jugar contra Panamá

Un gran tema a tomar en cuenta para la Selección de Ecuador es justamente el delantero que jugará contra la Selección de Panamá. Gallardo probó con Jhon Mercado como falso 9 ante Japón, pero ante la escases de juego ofensivo, se espera que Jordy Caicedo recupere el lugar en el once.

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¿A qué hora juega Ecuador contra Panamá?

La Selección de Ecuador jugará contra Panamá por el tercer puesto de la Copa Kirin el próximo lunes, a la 1:30 am. Este es el último partido de la gira en Asia, hasta definir rivales para noviembre.

El once de Ecuador para jugar ante Panamá

Así saldría Ecuador contra Panamá: Galíndez, Preciado, Pacho, Jackson Porozo, Pervis Estupiñán, Alan Franco, Denil Castillo, Nilson Angulo, John Yeboah, Keny Arroyo y Jordy Caicedo.

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En síntesis:

Marcelo Gallardo alista cambios en Ecuador para enfrentar a Panamá este lunes.

alista cambios en para enfrentar a Panamá este lunes. Ángelo Preciado y Denil Castillo ingresarían al once titular de la Selección.

y ingresarían al once titular de la Selección. Jordy Caicedo asoma como delantero titular de Ecuador ante la Selección de Panamá.