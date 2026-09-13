Ponen a Sebastián Beccacece en un campeón de Libertadores tras dejar Ecuador

La Selección de Ecuador podría ver a Sebastián Beccacece fichando por un gigante de América tras dejar la 'Tri'.

Sebastián Beccacece dejó de ser entrenador de la Selección de Ecuador y podría tener rápidamente una nueva oportunidad en los banquillos. El argentino ya tendría un posible destino para continuar su carrera como entrenador y sería un grande de América.

El equipo interesado sería Botafogo de Brasil, cuyos hinchas incluso comenzaron a pedir la contratación del argentino. El conjunto brasileño analiza diferentes alternativas para su banquillo y Beccacece aparece entre los nombres considerados.

El argentino tiene una amplia experiencia dirigiendo clubes. A lo largo de su carrera pasó por Universidad de Chile, Defensa y Justicia, Independiente, Racing Club y Elche, además de conseguir la Recopa Sudamericana con Defensa y Justicia en 2021.

Su último trabajo fue con Ecuador, donde permaneció cerca de dos años. Beccacece dirigió a la Tricolor durante las Eliminatorias y consiguió la clasificación al Mundial 2026, aunque posteriormente dejó el cargo tras finalizar el torneo.

El futuro del entrenador también ha estado relacionado con otros clubes en las últimas semanas. Racing Club apareció entre las alternativas para Beccacece, mientras que ahora Botafogo se suma a los equipos que podrían buscar al argentino para su próximo proyecto, ya en Brasil sonó para Vasco Da Gama.

Los números de Beccacece en la Selección de Ecuador

Beccacece como DT de la Selección de Ecuador dirigió un total de 24 partidos entre todas las competencias. Ganó 9 partidos, empató 12 y acabó perdiendo un total de 3 encuentros.

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Sebastián Beccacece – Selección de Ecuador.

En resumen