OFICIAL: Marcelo Gallardo es el nuevo entrenador de la Selección de Ecuador

La Selección de Ecuador no esperó más y anunció a Marcelo Gallardo como su nuevo entrenador tras ola de rumores.

La Selección de Ecuador ya tiene nuevo entrenador para iniciar una nueva etapa. Marcelo Gallardo fue presentado como el técnico de la Tricolor, poniendo fin a la búsqueda que comenzó después de la salida de Sebastián Beccacece.

El tiempo de contrato y salario de Marcelo Gallardo con Ecuador

El vínculo de Gallardo con la FEF se extendería hasta el Mundial 2030. Según los reportes que trascendieron durante la negociación, el entrenador argentino percibiría alrededor de USD 3,5 millones por temporada, aunque algunos detalles económicos del acuerdo no fueron publicados oficialmente.

Otro de los puntos que se conocieron está relacionado con su cuerpo técnico. Gallardo habría solicitado trabajar con cerca de 10 colaboradores, entre preparadores físicos y analistas, mientras que también se acordaron condiciones particulares para su residencia y logística entre Ecuador y Argentina.

El entrenador mantendría buena parte de su actividad en Argentina, especialmente durante los períodos sin partidos de la Selección. Esta condición fue uno de los aspectos que se discutieron durante las negociaciones, junto con la cantidad de días que Gallardo permanecería en Ecuador para trabajar con la estructura de la FEF.

Antes de que se concretara la llegada del argentino, la FEF analizó diferentes alternativas para reemplazar a Beccacece. Luis Zubeldía y Roberto Martínez fueron dos de los principales candidatos que llegaron hasta las últimas etapas de la búsqueda, mientras otros nombres también aparecieron durante el proceso.

Tenemos talento, estructura y ambición. Estamos listos.



Que la gente crea, porque tiene con qué creer.



Bienvenido Marcelo#LaNuevaEra #LaEraGallardo pic.twitter.com/MOSlYqAwQ4 — FEF 🇪🇨 (@FEFecuador) September 14, 2026

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¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

Ecuador volverá a tener actividad en la fecha FIFA de septiembre y octubre, y sus rivales serían Corea del Sur y Japón. Antes del Mundial se hablaba de un enfrentamiento contra una potencia UEFA.