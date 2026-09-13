Los nuevos delanteros que serían convocados en la Selección de Ecuador

Enner Valencia se retiró de la Selección de Ecuador y habrá dos nuevos nombres considerados para ser su recambio a futuro.

La Selección de Ecuador comienza a buscar nuevas alternativas para su ataque tras el cierre de una etapa importante con Enner Valencia despidiéndose luego del Mundial. Con el recambio generacional en marcha, dos jóvenes delanteros aparecen como opciones para ocupar el espacio que deja uno de los máximos referentes de la ‘Tri’.

Los nombres que estarían en la mira son Sneyder Porozo y Juan Riquelme Angulo, quienes podrían recibir el llamado para los próximos amistosos de Ecuador ante Corea del Sur y Japón. Ambos forman parte de las nuevas generaciones que buscan ganarse un lugar en la Selección.

Porozo, de 19 años, acaba de dar el salto al fútbol europeo. El atacante dejó Aucas y fue fichado por el Royal Antwerp de Bélgica, club con el que firmó hasta junio de 2030; antes de su transferencia registró tres goles y una asistencia en la LigaPro 2026.

Por su parte, Juan Riquelme Angulo protagonizó uno de los grandes movimientos del fútbol ecuatoriano en el último mercado. El delantero de 18 años dejó Independiente del Valle después de marcar siete goles y dar dos asistencias en 23 partidos de la temporada 2026 para fichar por el Sunderland, que pagó alrededor de 6,7 millones de dólares.

La aparición de ambos nombres coincide con la necesidad de encontrar un nuevo referente ofensivo tras la salida de Enner Valencia. Claro que la decisión final la tomará el nuevo DT de Ecuador, que sigue siendo Marcelo Gallardo el principal candidato.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

Ecuador volverá a tener actividad en la fecha FIFA de septiembre y octubre, y sus rivales serían Corea del Sur y Japón. Antes del Mundial se hablaba de un enfrentamiento contra una potencia UEFA.

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Snayder Porozo – Royal Antwerp.

En resumen