Venezia juntaría a John Yeboah con otro seleccionado de Ecuador

El Venezia de Italia va por un seleccionado de Ecuador para juntarlo con John Yeboah la próxima temporada europea.

Keny Arroyo atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y su rendimiento ya comienza a llamar la atención fuera de Brasil. El extremo ecuatoriano podría tener una nueva oportunidad para regresar al fútbol europeo.

El club que se sumó a la lista de interesados es el Venezia de Italia, quién ya tiene a John Yeboah como figura. El conjunto italiano estaría siguiendo de cerca al futbolista de Cruzeiro y analiza la posibilidad de avanzar por su fichaje.

Arroyo se convirtió en una de las figuras de Cruzeiro durante la temporada. El ecuatoriano ha ganado protagonismo en el equipo brasileño y sus actuaciones han incrementado su valor en el mercado y lo tienen preconvocado a la Selección de Ecuador.

Antes de llegar a Brasil, el atacante tuvo una experiencia en Europa. Arroyo pasó por el Besiktas de Turquía, después de iniciar su carrera profesional en Independiente del Valle, donde se destacó como una de las principales promesas del fútbol ecuatoriano.

El interés del Venezia se suma al de otros clubes que han seguido la evolución del jugador. Equipos de Italia, España y otros mercados europeos ya han consultado por la situación de Keny Arroyo, aunque por ahora Cruzeiro cuenta con el futbolista y no existe un acuerdo para su salida.

El gigante de Italia que va por Keny Arroyo

Keny Arroyo tiene nuevo interesado y es que el jugador ecuatoriano se metió en planes de la Roma para un posible fichaje en las siguientes horas. El club italiano es un admirador del ecuatoriano y está explorando hacer una oferta en estas últimas horas del mercado.

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Keny Arroyo brilla en el Cruzeiro y sería convocado a la Selección de Ecuador

En resumen