¿Se viene la primera Copa América? Así reaccionó la CONMEBOL a la llegada de Marcelo Gallardo a Ecuador

La CONMEBOL reaccionó de manera contundente al fichaje de Marcelo Gallardo a la Selección de Ecuador.

La llegada de Marcelo Gallardo a la Selección de Ecuador como su nuevo DT supone el gran “bombazo” en el mercado de fichajes para el fútbol sudamericano. El entrenador argentino asumirá a cargo de ‘La Tri’ por los próximos 4 años y la reacción de CONMEBOL no demoró en llegar.

Justamente el primer guiño de CONEMBOL para la Selección de Ecuador llegó con una cuenta asociada a la Copa América. Apuntando a las chances de creer que tiene la selección nacional con un entrenador de la grandeza de Gallardo para estos años.

“Que Ecuador crea, porque tiene con qué creer”, escribió la cuenta de la Copa América en X, junto a una foto con la llegada de Marcelo Gallardo. En la cuenta oficial de la CONMEBOL en Instagram se hizo un posteo haciendo referencia a que Ecuador comienza una “nueva era”.

La llegada de Marcelo Gallardo supone en este siglo para la Selección de Ecuador la incorporación de uno de los mejores DT’s de su historia. Un entrenador que marcó una época en River Plate y que vivirá su primer año como DT principal de una Selección.

La reacción de la CONMEBOL a la llegada de Gallardo a Ecuador. (Foto: Captura de pantalla)

El debut de Gallardo con la Selección de Ecuador será el próximo 24 de septiembre cuando tenga que jugar contra Corea del Sur en la gira asiática de ‘La Tri’. Estos serán los primeros amistosos y el estreno del entrenador con el equipo nacional.

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¿Hasta cuándo firmará Marcelo Gallardo con la Selección de Ecuador?

Marcelo Gallardo firmará con la Selección de Ecuador hasta 2030, no obstante, aún no se aclara si el entrenador se marchará del equipo nacional si otro equipo lo busca o qué clausulas de rescisión hay en su nuevo contrato con el equipo tricolor.

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