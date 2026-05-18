Moisés Caicedo y Chelsea se llevaron una temporada de fracaso en este 2026, sin embargo, para el siguiente año la expectativa es muy grande con la llegada de Xabi Alonso. El DT español dirigirá a los ‘Blues’ y por eso ahora se tomó una decisión con el volante.

De acuerdo a la información de Sky Sports, Moisés Caicedo ahora es “intocable” de Chelsea y el tricolor no se moverá para la siguiente temporada. Más aún después de que se confirmara que el tricolor renovó su contrato hasta finales de 2033.

Por lo cual, el ‘Niño’ Moi está lejos de moverse de Chelsea en los siguientes años. Además, con Xabi Alonso el ecuatoriano podría comenzar un nuevo proceso más exitoso en el club ‘Blue’ que le viene debiendo tanto en los últimos años. En esta temporada no ganaron ningún campeonato.

Otro jugador que es también pasaría a ser intocable en Chelsea es Enzo Fernández. El argentino también ha sonado para otros clubes, pero el equipo de Londres espera mantenerlo en este periodo de fichajes y comenzar junto a él una nueva era.

Moisés Caicedo se quedaría en Chelsea. (Foto: GettyImages)

Moisés Caicedo solo ha jugado la Champions League en una sola temporada con Chelsea, y aunque ganó el Mundial de Clubes, el ecuatoriano “se aleja” de élite, justamente por no jugar este tipo de torneos con la regularidad que se espera para un jugador de su nivel.

Publicidad

Los números de Moisés Caicedo en esa temporada

En toda esta temporada con el Chelsea, Moisés Caicedo ha jugado un total de 48 partidos entre todas las competencias. Además, el jugador ecuatoriano ha marcado 5 goles y solo ha dado 1 asistencia. Lleva en cancha poco más de 3.000 minutos.

Enzo Maresca llegaría a Manchester City

Esta decisión de Chelsea también se enmarca en el contexto donde se reveló que Enzo Maresca, ex DT ‘Blue’, puede llegar a Manchester City. Los ciudadanos tienen el poder económico para fichar a estos jugadores y por eso en el ‘Orgullo de Londres’ lo ponen como intocable.

Encuesta¿Moisés Caicedo debe quedarse en Chelsea? ¿Moisés Caicedo debe quedarse en Chelsea? YA VOTARON 0 PERSONAS

Datos clave:

Moisés Caicedo renovó su contrato con el Chelsea hasta finales del año 2033.

renovó su contrato con el Chelsea hasta finales del año 2033. Xabi Alonso será el nuevo director técnico del Chelsea para la próxima temporada.

será el nuevo director técnico del Chelsea para la próxima temporada. 48 partidos disputó Moisés Caicedo esta temporada, sumando cinco goles y una asistencia.