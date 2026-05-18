Miller Bolaños podría dar el salto de nuevo a un equipo de primera división tras una polémica salida de Emelec..

Este lunes 18 de mayo de 2026 se reveló que Miller Bolaños podría volver a jugar en la primera categoría después de su polémica salida de Emelec. El jugador ecuatoriano ha entrado en planes de Juan Pablo II de Perú. Por lo cual, el jugador tricolor nuevamente podría estar en primera.

De acuerdo a la información de Federación Postera, Miller Bolaños podría el salto a Perú para jugar en el Juan Pablo II y justamente encontrarse con Christian Cueva, otro jugador que pasó por el ‘Bombillo’. Ahora mismo el futbolista ecuatoriano está libre en el mercado.

Miller estaba entrenando con el Valdivia en la segunda división, pero finalmente podría volver a jugar en una primera categoría y en el exterior en caso de concretarse esta llegada. Además, en Ecuador tendría varias puertas abiertas de diferentes equipos.

En la LigaPro, otro equipo que buscaría a Miller Bolaños es Guayaquil City. El equipo de la ciudad ascendió en el 2025 con el ‘Killer’ como uno de sus principales protagonistas. El equipo ‘Ciudadano’ podría darle otra oportunidad en Ecuador.

Miller Bolaños podría llegar a jugar en Perú. (Foto: Imago)

El ‘Killer’ se fue de Emelec sin polémicas en su salida, no trascendió algún problema disciplinario, y el jugador tampoco se fue con la intención de demandar. Solo salió y tanto club como jugador decidieron terminar este corto ciclo.

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Los números de Miller Bolaños en este 2026

En este 2026 con Emelec en la LigaPro, Miller Bolaños jugó un total de 6 partidos. Marcó 1 gol, y se hizo expulsar en un partido, el cual fue su último encuentro con la camiseta azul. Ahora el futbolista está libre en el mercado de fichajes.

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