Bombazo: Ponen a Álex Arce de regreso en el fútbol ecuatoriano

El delantero paraguayo Álex Arce podría poner vuelta al fútbol ecuatoriano de la mano de un grande y no es Liga de Quito.

Continúan los rumores del mercado de fichajes de LigaPro para el segundo semestre, y ahora ponen a Álex Arce de vuelta en el fútbol ecuatoriano. El paraguayo pegaría un camisetazo, olvidando a Liga de Quito.

Según reportes de prensa Barcelona SC ya contactó a Álex Arce para sondear una posibilidad de que regrese al fútbol local. Arce vino de un buen semestre en Independiente Rivadavia.

El club argentino terminó entre los líderes de la Superliga Argentina fase regular así como estar cerca de clasificar ya a los 8vos de final de la Copa Libertadores. Álex Arce alterna entre la titularidad y suplencia en el equipo.

De igual forma, Álex Arce tendría chances de ir al Mundial 2026 con Paraguay de Gustavo Alfaro. En caso que se de, Independiente Rivadavia esperaría a luego del torneo para venderlo.

En Barcelona están analizando la continuidad de todos sus extranjeros, a excepción de Darío Benedetto y Matías Lugo. Si Sergio Núñez sale, llegaría Álex Arce.

Los refuerzos de Barcelona SC para el 2026

Sergio Núñez, Javier Báez, Tomás Martínez, Jordan Medina, Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Milton Céliz, Matías Lugo, Héctor Villalba, Carlos Medina, Darío Benedetto, Luis Cano y José Gabriel Cevallos son los refuerzos confirmados para Barcelona 2026

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Álex Arce – Independiente Rivadavia. Foto: Getty.

En resumen