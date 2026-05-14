A menos de un mes del Mundial 2026, James Rodríguez firmó contrato y apareció con nueva camiseta

Descubre con quién firmó contrato James Rodríguez y por qué apareció luciendo una nueva camiseta a menos de un mes del Mundial 2026.

Una vez más, James Rodríguez va a cambiar de equipo. A menos de un mes del inicio del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, se confirmó que el ‘10′ dejará a Minnesota United, pero esas no son penas porque ya firmó, y apareció con una nueva camiseta.

Aunque… No como todos esperaban. James firmó un contrato por seis meses con Minnesota United hasta el 30 de junio de 2026 y tal es la prioridad que tiene para empezar a entrenar con la Selección Colombia que acordó con el equipo norteamericano incorporarse a los entrenamientos de la ‘Tricolor’ desde el 17 de mayo.

Luego de ser el jugador mejor calificado de su equipo con 7.4 puntos, según el portal ‘Sofa Score’, en la derrota 0-1 ante Colorado Rapids, James Rodríguez sorprendió a todos con una publicación en la que se confirmó que firmó contrato y apareció con nueva camiseta.

James Rodríguez firmó y apareció con una nueva camiseta a menos de un mes del Mundial

James en su último partido con Minnesota. (Foto: Getty Images)

“Hay entregas que llegan para toda la vida”, publicó James en su cuenta de Instagram para confirmar que firmó un contrato publicitario con la empresa de comercio electrónico ‘Mercado Libre’ y, de inmediato, se puso la camiseta amarrilla de esta compañía con el número ’10’. ¡Video!

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Con James, los volantes de la prelista de la Selección Colombia para el Mundial 2026

Al nombre de James Rodríguez, el entrenador Néstor Lorenzo le sumó los siguientes volantes en la prelista de 55 jugadores que la Selección Colombia presentó para el Mundial 2026:

Jefferson Lerma (Crystal Palace)

Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense)

Jhon Solís (Birmingham)

Wilmar Barrios (Zenit)

Richard Ríos (Benfica)

Kevin Castaño (River Plate)

Gustavo Puerta (Racing de Santander)

Juan Guillermo Cuadrado (Pisa)

Juan Fernando Quintero (River Plate)

Jorge Carrascal (Flamengo)

Juan Manuel Rengifo (Atlético Nacional)

Nelson Deossa (Real Betis)

Sebastián Gómez (Coritiba)

Johan Rojas (Vasco da Gama)

Jordan Barrera (Botafogo).

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En síntesis

Mercado Libre: James Rodríguez firmó un contrato publicitario con la empresa de comercio electrónico.

James Rodríguez firmó un contrato publicitario con la empresa de comercio electrónico. Camiseta amarilla ’10’: indumentaria que vistió el jugador de inmediato tras firmar el acuerdo.

indumentaria que vistió el jugador de inmediato tras firmar el acuerdo. Instagram: red social donde publicó el video oficializando este nuevo contrato comercial y publicitario.