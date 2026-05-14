La jugada ‘maradoniana’ de James que le da la vuelta mundo con más de 2.4 millones de reproducciones

Mira el video de la espectacular jugada 'maradoniana' de James Rodríguez que ya superó los 2.4 millones de reproducciones en todo el mundo.

Se despidió como todo un caballero. James Rodríguez jugó su último partido con Minnesota United, y aunque sus números no fueron los esperados, hizo una jugada ‘maradoniana’ ante Colorado Rapids que le dio la vuelta al mundo con más de 2.4 millones de reproducciones.

James venía de registrar sus primeras dos asistencias en la MLS durante el empate 2-2 ante Austin FC por la fecha 12 de la liga de Estados Unidos y volvió a ser titular. Desde el 25 de abril no lo era. ¿Le fue bien? Sí, demostró que cada vez está en mejor ritmo.

Minnesota United empezó perdiendo al minuto 26 del primer tiempo y James Rodríguez dio fe que ha mejorado en su condición con un remate en el palo al 28 de la etapa inicial. Iba a ser un golazo y ahí no paró la buena actuación del capitán de la Selección Colombia.

James y una jugada ‘maradoniana’ con más de 2.4 millones de vistas

James en Minnesota United vs. Colorado Rapids. (Foto: Getty Images)

Transcurría el minuto 17 del segundo tiempo cuando James honró la memoria de los mejores tiempos de Diego Maradona cuando no paraba de dejar rivales en el camino a pura habilidad. Primero fue un cambio de dirección con el taco que hizo resbalar a un futbolista de Colorado Rapids. Luego, el ’10’ tiró una pared y cuando parecía que iba a perder el balón, volvió a cambiar de dirección con el pie izquierdo para dejar a dos rivales más en el camino. ¡Video!

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El mensaje de despedida de Minnesota United para James Rodríguez

James Rodríguez termina contrato con Minnesota United el 30 de junio de 2026, y a pesar de que solo registró dos pases gol y 274 en ocho partidos, el equipo norteamericano lo despidió con un gran mensaje: “Minnesota United anunció hoy (13 de abril) que el club liberará al mediocampista James Rodríguez después del partido de esta noche contra Colorado Rapids para que se una al campamento de la Selección Nacional de Colombia en preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026. El club se enorgullece de apoyar a James mientras representa a su país en el escenario más grande del mundo y le desea éxito durante el campamento y a lo largo del torneo”.

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