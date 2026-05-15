Jugador de Liga de Quito se cansó de ser suplente y sería nuevo refuerzo de Emelec

Liga de Quito vería a uno de sus jugadores dando el salto a Emelec debido a la falta de minutos que tiene en el equipo.

Liga de Quito no solo tendría cambios en su plantel en cuanto a llegadas, si no para salidas. Uno de los jugadores de la U se cansó de ser suplente con Tiago Nunes y sería nuevo refuerzo de Emelec.

El lateral ecuatoriano Daniel De La Cruz sería nuevo refuerzo de Emelec, el defensor entrena separado del grupo mientras se define su futuro según la prensa local. El lateral también tiene opciones de dar el salto al exterior, opción prioritaria para Liga.

A inicios de temporada el defensor ya tuvo opciones para irse al fútbol del extranjero, se reportó una oferta económicamente importante del fútbol de Medio Oriente. Tiago Nunes no le ha dado minutos en un año y medio y el jugador desea salir.

Otra de las alternativas era un préstamo al exterior o LigaPro para que tenga minutos pero al final se quedará esperando el mercado de fichajes para una venta definitiva.

Lo llamativo es que el carrilero Josué Cuero también suena como posible salida de Liga, lo que dejaría a Leonel Quiñónez como la única variante de peso para esa posición.

Los fichajes que Liga de Quito le trajo a Tiago Nunes

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Rodney Redes y a Luis Segovia como refuerzos. El mercado de Liga esta cerrado pero los hinchas pidieron un nuevo central para junio.

Publicidad

Daniel De La Cruz – Liga de Quito

En resumen