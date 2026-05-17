Lo querían varios y Duván Vergara decidió su próximo equipo

Duván Vergara dejaría Racing de Argentina y ya eligió a su nuevo equipo en la Liga BetPlay luego de que lo buscaran varios equipos.

Este primer semestre, el extremo colombiano Duván Vergara ha perdido protagnismo en Racing Club de Argentina, ante esto buscaría nuevos aires. Tres clubes de la Liga BetPlay lo buscaron y ya habría un ‘ganador’.

Según medios colombianos, Duván Vergara habría aceptado la oferta del DIM para sumarse a Medellín. El extremo fue uno de los pedidos prioritarios de Leonel Álvarez, quién encaminó ser el nuevo DT del equipo.

Hasta que no haya firma nada está cerrado, por lo que América de Cali y Millonarios también están atentos a la situación del jugador. Justamente el cuadro ‘Escarlata’ lo vendió a la Academia hace dos temporadas.

En Racing este primer semestre ha jugado 16 partidos, sin embargo solo en 6 ha sido titular y acumula apenas poco más de 550 minutos. En América de Cali jugó más de 50 partidos de titular.

En Racing no tendrían reparo en venderlo por una buena oferta, hace dos temporadas el grande de Argentina pagó 2.5 millones de dólares. Con América ganó dos torneos locales.

Los títulos de Duván Vergara en su carrera

Duván Vergara fue bicampeón del fútbol colombiano en el 2019 y 2020, además en Monterrey fue campeón de la Liga de Campeones de la CONCACAF, su único título a nivel nacional.

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Duván Vergara – Liga BetPlay.

En resumen