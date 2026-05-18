Escándalo total: revelan que este jugador de Liga de Quito estuvo cerca de pelear con Tiago Nunes

Un titular de Liga de Quito habría estado muy cerca de agredir a Tiago Nunes, y por eso se perdió varios partidos en el club.

Un nuevo escándalo aparece en el mundo Liga de Quito, después de que se revelara que un titular de LDU estuvo a nada de pegarle a Tiago Nunes. El club viene pasando horas de tensión con resultados muy irregulares, y lejos de pelear en la LigaPro.

De acuerdo a la información revelada por Camilo Taufic en Mira Quien Habla, el jugador que estuvo muy cerca de pelear a los golpes con Tiago Nunes fue Michael Estrada. El jugador habría tenido una gran discusión con el estratega y eso “rompió todo”.

Nunes, de acuerdo a Taufic, le habría reclamado a Estrada por problemas disciplinarios fuera de la cancha y el jugador terminó discutiendo con el entrenador. El comunicador reveló que el problema se subió tanto de intensidad, que casi llegan a las manos.

Todo esto habría sucedido a comienzos del torneo y eso causó que Michael Estrada se pierda varios partidos posteriores. Ahora, el delantero ecuatoriano ya parece que ha recuperado su lugar y alterna en el ataque entre titularidades y suplencias.

¡Taufic por fin dijo nombres! 😳🔥 Y confesó que fue Michael Estrada quien quiso ponerle gafas a Nunes 👀⚽. ¿Te lo esperabas? Te contamos más en YouTube 📺, estamos como Corporación Canela 🎙️. pic.twitter.com/mszjOn2pF6 — Mira Quién Habla (@Mqh_ec) May 17, 2026

Nunes ha estado muy expuesto a la crítica en este primer semestre, aunque el entrenador cuenta con el apoyo de la directiva y de gran parte del plantel. El entrenador llegó a mediados de 2025 y estuvo cerca de clasificar con LDU a la final de la Libertadores.

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Los números de Estrada en Liga de Quito

En esta temporada con Liga de Quito, Michael Estrada apenas ha jugado un total de 13 partidos entre todas las competencias. El jugador ecuatoriano ha marcado 1 gol y ha dado 3 asistencias. Lleva en cancha poco más de 500 minutos, siendo suplente en LDU.

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