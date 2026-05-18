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Liga de Quito

Escándalo total: revelan que este jugador de Liga de Quito estuvo cerca de pelear con Tiago Nunes

Un titular de Liga de Quito habría estado muy cerca de agredir a Tiago Nunes, y por eso se perdió varios partidos en el club.

Este jugador de Liga de Quito estuvo cerca de "pegarle" a Tiago Nunes
© Imago/ Edit BVEste jugador de Liga de Quito estuvo cerca de "pegarle" a Tiago Nunes

Un nuevo escándalo aparece en el mundo Liga de Quito, después de que se revelara que un titular de LDU estuvo a nada de pegarle a Tiago Nunes. El club viene pasando horas de tensión con resultados muy irregulares, y lejos de pelear en la LigaPro.

De acuerdo a la información revelada por Camilo Taufic en Mira Quien Habla, el jugador que estuvo muy cerca de pelear a los golpes con Tiago Nunes fue Michael Estrada. El jugador habría tenido una gran discusión con el estratega y eso “rompió todo”.

Nunes, de acuerdo a Taufic, le habría reclamado a Estrada por problemas disciplinarios fuera de la cancha y el jugador terminó discutiendo con el entrenador. El comunicador reveló que el problema se subió tanto de intensidad, que casi llegan a las manos.

Todo esto habría sucedido a comienzos del torneo y eso causó que Michael Estrada se pierda varios partidos posteriores. Ahora, el delantero ecuatoriano ya parece que ha recuperado su lugar y alterna en el ataque entre titularidades y suplencias.

Nunes ha estado muy expuesto a la crítica en este primer semestre, aunque el entrenador cuenta con el apoyo de la directiva y de gran parte del plantel. El entrenador llegó a mediados de 2025 y estuvo cerca de clasificar con LDU a la final de la Libertadores.

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En esta temporada con Liga de Quito, Michael Estrada apenas ha jugado un total de 13 partidos entre todas las competencias. El jugador ecuatoriano ha marcado 1 gol y ha dado 3 asistencias. Lleva en cancha poco más de 500 minutos, siendo suplente en LDU.

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En síntesis:

  • Casi llegan a golpes Michael Estrada y el técnico Tiago Nunes por problemas disciplinarios.
  • 13 partidos y 1 gol suma Michael Estrada esta temporada con Liga de Quito.
  • Mediados de 2025 fue cuando el entrenador Tiago Nunes llegó a Liga de Quito.
Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
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