Vinicius y Mbappé, los más silbados del Bernabéu tras la derrota en Barcelona

Finalmente llegó el día donde la plantilla profesional del Real Madrid y su Junta directiva debían medirse al juicio popular del estadio Santiago Bernabéu. El encuentro frente al Real Oviedo llega después de semanas cargadas de noticias negativas alrededor del plantel profesional. También tras la convocatoria de elecciones llegaba con muchas preguntas en el aire. Así recibieron los aficionados del conjunto blanco a los hombres dirigidos por Álvaro Arbeloa y a la directiva de Florentino Pérez.

Cuando la megafonía anunció a Vinicius y Kylian Mbappé, se vio como los silbidos del Bernabéu se concentraban. Un aviso de lo que sería una jornada donde tras perder todos los títulos de la presente temporada, la afición merengue apuntó contra jugadores cuyo desempeño no ha cortado una sequía que tiene ya casi dos años. Sobre el minuto 6, igualmente, se vio una pancarta del lateral oeste bajo el lema: “Florentino vete ya”

Se vio al presidente del Real Madrid en diferentes videos por redes sociales intercambiando opiniones con aficionados. No han sido semanas sencillas en Valdebebas. Las diferentes disputas entre la plantilla profesional y que terminaron incluso con Federico Valverde en el hospital abrieron una serie de hechos no vistos desde hace varias décadas. Kylian Mbappé y sus viajes a Italia en la antesala de una derrota en Barcelona donde no dijo presente junto al resto de sus compañeros, otro motivo para entender lo que se estaba cociendo esta tarde.

Las últimas 48 horas del Real Madrid tampoco han dado la paz que el club siempre ha intentado tener. La comparecencia en la sala de prensa de la ciudad deportiva de Valdebebas de Florentino Pérez sigue recorriendo el mundo. También sus palabras de las últimas horas en La Sexta y la convocatoria de elecciones que veremos si tiene finalmente al empresario alicantino Enrique Riquelme como contraparte. Hoy el Bernabéu juzgaba todo esto e igualmente un panorama deportivo desolador desde hace 24 meses.

‼️‼️ Kylian Mbappé y Vinícius, los más SILBADOS por el Bernabéu antes del partido entre Real Madrid y Real Oviedo. pic.twitter.com/VqOcK6AxTI — Bolavip Argentina (@BolavipAr) May 14, 2026

Porque Real Madrid después de la derrota frente a Barcelona no tendrá títulos oficiales un año más. Por segunda campaña consecutiva el conjunto blanco se queda sin tocar alguno de los 3 trofeos principales de su temporada. Es algo que no ocurría desde el año 2010 y que en aquel entonces, curiosamente o no, derivó igualmente en que el nombre de José Mourinho apareciese como la opción más indicada para tomar el barco. El Bernabéu empieza a dictar sentencia y queda todavía el encuentro frente a Athletic Club de Bilbao un día después de que se cierre el proceso para presentar candidaturas a presidencia.

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