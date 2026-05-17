El fichaje del año: Grande de Colombia va por Enner Valencia, seleccionado de Ecuador

Uno de los grandes de Colombia intentará el fichaje de Enner Valencia para el segundo semestre del año, seleccionado de Ecuador.

El segundo semestre de la Liga BetPlay podría tener el fichaje de uno de los delanteros más destacados de los últimos tiempos. Enner Valencia podría jugar en Colombia de la mano de sorpresivo equipo.

Según nuevos rumores, Deportivo Cali ofertará por Enner Valencia luego del Mundial 2026. El equipo busca un delantero y quieren aprovechar la intención del Pachuca de vender a Valencia.

No será fácil ya que Enner Valencia tiene también el interés de Emelec de su natal Ecuador, así mismo ha sido sondeado por equipos de Brasil, MLS además de que tiene contrato vigente con el Pachuca.

En términos de salario, el Deportivo Cali le pagaría más de lo que cobraría en Emelec, sin embargo el club azul tiene la ventaja del valor emocional del delantero ecuatoriano.

Enner Valencia jugará el Mundial con la Selección de Ecuador en calidad de delantero, en su carrera tiene el historial de haber sido campeón en Ecuador, México, Brasil y Turquía.

Los otros jugadores que buscaría el Deportivo Cali

André Carrillo, Fabián Sambueza, Jeison Murillo y Ángelo Rodríguez son los otros jugadores que estaría buscando el Deportivo Cali.

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Enner Valencia es titular con el Pachuca – Liga MX.

En resumen