El central ecuatoriano está a 1 partido de ser el segundo ecuatoriano en ganar la Premier, pero podría dejar el Arsenal.

Nuevamente Piero Hincapié fue suplente con Arsenal en la Premier League y ya parece que ha perdido el puesto ante Calafiori. El central ecuatoriano ya no comienza los encuentros con Arteta y aunque tuvo minutos ahora ante Burnley, los rumores de su salida aumentan.

Ya había trascendido que Galatasaray estuvo preguntando por Piero Hincapié, y ahora también podría sumarse Chelsea, que tiene a Xabi Alonso como su nuevo DT. Sin embargo, todo depende exclusivamente de la decisión que tome el Arsenal.

El club ‘Gunner’ está centrado en ganar la Premier League y pelear por la Champions League para luego escuchar las diferentes ofertas de los clubes que busquen a Piero Hincapié. El club tiene una obligación de compra sobre el ecuatoriano que ya la hará efectiva.

Por otro lado, Hincapié también tiene la gran oportunidad de convertirse en el segundo jugador ecuatoriano en ganar la Premier League, después de Antonio Valencia. Pero para alcanzar ese resultado, necesita que Manchester City no gane ante Bournemouth.

Piero Hincapié viene perdiendo espacio en Arsenal. (Foto: GettyImages)

La compra de Piero Hincapié por parte de Arsenal sería superior a los 50 millones de euros y esta sería una cifra base para vender al jugador ecuatoriano. Los ‘Gunners’ están a gusto con el ecuatoriano, pero necesitan vender jugadores para evitar sanciones por fair play financiero.

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Los números de Piero Hincapié en Arsenal

Con la camiseta de Arsenal, Piero Hincapié ha jugado ya 38 partidos en esta temporada. Ha marcado 1 gol y dado 2 asistencias. Lleva en cancha más de 2.500 minutos. Además, el ex jugador de IDV registra un valor de mercado de 50 millones de euros.

Los equipos que buscaron a Piero Hincapié

Antes de llegar a Arsenal, Piero Hincapié estuvo sonando para varios equipos. Clubes como Manchester City, Tottenham y Atlético de Madrid se interesaron el posible fichaje del futbolista ecuatoriano. No se descarta que lo vuelvan a buscar al tricolor.

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En síntesis:

Piero Hincapié perdió la titularidad en el Arsenal frente al defensor italiano Calafiori .

perdió la titularidad en el frente al defensor italiano . El Chelsea y Galatasaray muestran interés en fichar al central ecuatoriano Piero Hincapié .

y muestran interés en fichar al central ecuatoriano . Arsenal fijó una cifra superior a 50 millones de euros para vender al jugador.