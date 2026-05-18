Kendry Páez no suma minutos en River Plate. Chelsea lo puede repescar y esta fue la primera decisión de Xabi Alonso, su nuevo DT, con él.

Kendry Páez salió cedido de Chelsea camino a River Plate hasta mediados de la temporada 2027. El ecuatoriano viene siendo muy irregular en River, puesto que, ha perdido el puesto como titular y ahora incluso ha dejado de ser alternativa desde el banco de suplentes.

Xabi Alonso fue elegido como nuevo DT de Chelsea, pero no solo cumplirá con el rol de entrenador, sino que también fue anunciado como Manager del club. Por lo cual, tomará decisiones deportivas y es por eso que ahora el entrenado regresó a ver a Kendry Páez.

De acuerdo a la información de Mr.OFFSIDER, Xabi Alonso ha pedido un informe del rendimiento de todos los jugadores cedidos de Chelsea y así evaluar quienes deberían volver para la siguiente pretemporada. Hay una importante atención en Kendry Páez.

Desde Argentina ya se reveló que Chelsea había pedido informes sobre Kendry Páez, y ahora se entiende el motivo. El tricolor ya acompañó al club en el Mundial de Clubes de 2025. Pero fue cedido de inmediato al Racing de Estrasburgo.

Alonso fue presentado en Chelsea. (Foto: Captura de pantalla)

Kendry Páez no está teniendo los minutos esperados en River Plate, de hecho en los últimos partidos ni siquiera fue al banco de suplentes. El ‘Chacho’ Coudet decidió que el jugador ecuatoriano se quede fuera de la convocatoria y no fue ni al banco.

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¿Chelsea puede repescar a Kendry Páez?

Sí, Chelsea puede repescar a Kendry Páez siempre y cuando el ecuatoriano no cumpla con el 50% de partidos de los que juegue River en este primer semestre. El tricolor podría marcharse de nuevo a Inglaterra para que se decida su futuro, tras un irregular paso en Argentina.

¿Puede Chelsea volver a prestar Kendry Páez?

Xabi Alonso tiene absoluta autoridad en Chelsea para comenzar su nuevo ciclo y si considera que el ecuatoriano no está rindiendo lo que se espera de él, el jugador podría marcharse a otro club. Volver a Chelsea también es una opción aunque se ve muy complicado.

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En síntesis:

Chelsea puede repescar a Kendry Páez si no juega el 50% de partidos con River .

puede repescar a si no juega el de partidos con . El entrenador Xabi Alonso solicitó informes sobre el rendimiento del ecuatoriano Kendry Páez .

solicitó informes sobre el rendimiento del ecuatoriano . Kendry Páez mantiene un contrato de cesión con River Plate hasta mediados de 2027.