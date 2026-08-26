Kendry Páez está apartado de River Plate y ahora se reveló el video de cómo está entrenando el jugador ecuatoriano, totalmente apagado.

Kendry Páez no la pasa nada bien en River Plate y tras ser uno de los fichajes más importantes del mercado de transferencias de enero en Argentina, el ecuatoriano está totalmente apartado del club. No entra en planes de Coudet y su bajo rendimiento lo llevaron a este momento.

El video de Kendry Páez entrenando en River Plate

TyC Sports reveló que Kendry Páez, Giuliano Galoppo, Fabricio Bustos y Matías Viña, están entrenando por separado en el predio de Cantilo. En estas imágenes se muestra a los 4 jugadores trabajando con un entrenador designado. Pero lo hacen totalmente apartados del primer plantel.

En estas imágenes se ve a un Kendry Páez trabajando según lo que le diga el entrenador, peri también muy apagado. Impensado que el ecuatoriano muestre esta imagen cuando en 2023 emergió como una de las grandes promesas, no solo de Ecuador, sino de todo el fútbol sudamericano.

Giuliano Galoppo, Fabricio Bustos, Kendry Páez, Matías Viña y el entrenamiento de los apartados de River en el predio de Cantilo. pic.twitter.com/Y5zVaJ040B — TyC Sports (@TyCSports) August 26, 2026

Todo lo que sucede ahora con Kendry Páez también llega en medio de los rumores del futuro del ecuatoriano. Chelsea está “desesperado” buscándole un equipo al jugador, pero de momento no le encuentra espacio ni en Europa ni en Sudamérica.

El contrato de Kendry Páez con River Plate

Kendry Páez fue fichado por River Plate con un contrato por 18 meses, es decir, hasta mediados de 2027. El ecuatoriano incluso llegó al club con una cláusula de vitrina para que los argentinos ganen un porcentaje si lo vende Chelsea. Nada de eso será una realidad, y el viaje termina mal.

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