Cosas locas que suceden cuando las situaciones están por darse, más aún cuando se trata de un club serio y grande como lo es Alianza Lima. Resulta que una información reciente nos muestra una verdad interesante de poder analizar, la cual tiene que ver obviamente con el regreso espectacular de Paolo Guerrero a tienda íntima. Aunque no lo crean, hay personalidades incómodas con la presencia del jugador ex Universidad César Vallejo.

¿Paolo Guerrero no es querido en Alianza Lima?

Percy Olivares en la última edición de L1 MAX Radio, comentó algo que es hasta evidente. La noticia del regreso del capitán de la Selección Peruana al equipo de sus amores, reconfirmando aquella sensación pendiente en el corazón de los victorianos: “Una deducción muy concreta es que no veo a Paolo en ningún otro sitio que no sea Alianza. En el extranjero no, y en el Perú, solo Alianza. Por lo tanto, la deducción más acertada es que se va a Alianza. Ahora, ¿cuándo? No lo sé”.

Sin embargo, hay un aspecto de mucho interés en su participación en el canal del fútbol. Porque El Zancudo soltó la bomba donde expone una posición que al día de hoy, se desconocía a ciencia cierta. La cual generará polémica en todos los sentidos: “No soy periodista, pero tengo información. Conversé con un compañero allegado a Alianza y me dijo que no toda la gente está contenta por la llegada de Paolo. No por el vestuario, sino por lo que antecedió a su llegada”.

Esto nos abre muchas vertientes para entender cómo es que se maneja un club profesional de fútbol. Ese que tiene muchas voces por dentro, desde los directivos, encargados de tomar decisiones y los propios jugadores del plantel principal. Lo que deja abierto el Zancudo Olivares es para tomarlo con pinzas, porque a la larga si es real esa precisión, puede desencadenar lo que se conoce como una olla de grillos. Tiempo al tiempo. Lo veremos con certeza en la señal de (Disney+).

¿Cómo va el anuncio de Paolo Guerrero en Alianza Lima?

Mientras eso suceda, solo queda estar pendientes de lo que puede pasar con Paolo Guerrero en las próximas horas. Se habla de que sería presentado en el transcurso del día, y otros mencionan que recién la semana entrante será anunciado como el gran jugador. Alianza Lima está trabajando en silencio todo este evento, el cual buscará marcar un antes y después dentro del Perú.

Paolo Guerrero jugando en Matute. (Foto: Alianza Lima).

¿El reglamento de la Liga 1 ampara a Paolo Guerrero?

Según podemos notar, lo que se puede ver en uno de los puntos legales, el jugador está protegido hasta una fecha definida: “En salvaguarda de la integridad deportiva de la competición, aquellos jugadores profesionales que hayan sido registrados en un club, con sujeción a las excepciones previstas en el artículo 6, apartado 3, del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA”.

El posible refuerzo de Alianza Lima puede jugar sin problema alguno, porque: “Podrán ser inscritos en la competición hasta la fecha 12 de la Liga 1 Apertura (si el jugador fue registrado después del cierre del primer periodo de registro) o hasta la fecha 12 de la Liga 1 Clausura (si el jugador fue registrado después del cierre del segundo periodo de registro)”.