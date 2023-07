Alianza Lima recibió a Sporting Cristal hoy, sábado 08 de julio, en el estadio Alejandro Villanueva por la tercera fecha del Torneo Clausura. Ambas escuadras intentaron, pero solo quedó en eso.

Los blanquiazules fueron muy bien marcados por los jugadores celestes, Ignacio Da Silva fue una torre y no dejó pasar nada en contra de su área. Sin embargo, durante el encuentro un remate al palo de Brenner Marlos, casi le daba el 1-0 para la visita.

Después de esa jugada, Hernán Barcos ejecutaba un tiro libre, pero el portero rimense Renato Solís hizo una tremenda atajada y con eso se iban al descanso. Sin muchas ocasiones de goles claras.

Ya en el segundo tiempo, las cosas no cambiarían, por más que el comando sur y todas las tribunas del estadio de Matute no dejaban de alentar y arengar a los íntimos. No obstante, hubo una jugada que preocupó a todos, fue cuando Carlos Zambrano y Jhilmar Lora tuvieron un choque de cabezas, pero no pasó a mayores.

Por último, hubo una situación muy extraña, porque cuando parecía que el árbitro principal Joel Alarcón estaba consultado al VAR por una jugada. Finalmente, el juez sancionó el terminó del compromiso.

INCIDENCIAS DEL ALIANZA LIMA VS SPORTING CRISTAL:

Con este resultado, ambos equipos sumaron siete puntos, que junto a FBC Melgar y Universitario de Deportes se encuentran a un punto del Clausura. Es decir, un cuádruple empate.

TABLA DE POSICIONES:

TABLA ACUMULADA:

¿Cuándo se jugará el clásico entre Universitario vs Alianza Lima?

Según el periodista Eduardo Combe, el clásico entre Alianza Lima y Universitario de Deportes, que se jugará por la fecha 5 el Torneo Clausura se estaría disputando el 23 de julio.