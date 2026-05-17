Seleccionado ecuatoriano podría fichar por el Chelsea de Xabi Alonso

Xabi Alonso está a nada de ser el nuevo entrenador del Chelsea y uno de sus jugadores mejor valorados es un seleccionado de Ecuador.

El Chelsea está cerca de firmar a Xabi Alonso como su nuevo entrenador y como era de esperarse, empezaron los rumores de fichajes. Uno de los jugadores que podría llevar a Londres el DT español es un seleccionado de Ecuador.

Piero Hincapié podría ser el primer refuerzo de Xabi Alonso, el lateral y defensor ecuatoriano coincidió con el español en el Bayer Leverkusen que ganó el triplete en Alemania. Ya en su momento, el ‘tricolor’ estuvo en planes del Real Madrid cuando el español pasó a ser su DT.

La posible salida de Marc Cucurella al fútbol español abre un espacio en la defensa para el Chelsea. El ecuatoriano será comprado al final de temporada por el Arsenal.

El Galatasaray ya contactó a los ‘gunners’ para ficharlo y la respuesta del Arsenal es que están abiertos a traspasarlo pero al final de temporada, luego del desenlace de la Premier League y la Champions League.

Piero Hincapié podría salir del Arsenal por un precio mínimo de 52 millones de euros, aunque considerado el nivel mostrado en club y Selección de Ecuador subiría a 60 millones.

Los números de Hincapié en Arsenal

Con la camiseta de Arsenal, Piero Hincapié ha jugado un total de 36 partidos en su primera temporada. El jugador ecuatoriano ha marcado 1 gol y ha dado 2 asistencias. Lleva en cancha poco más de 2.300 minutos y ha firmado una buena temporada.

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Piero Hincapié – Selección de Ecuador

En resumen