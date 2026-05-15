El sorpresivo equipo que se quedaría con Diego Novoa ¿rival de Millonarios?

El arquero Diego Novoa ha sido protagonista de varios rumores y ahora dan detalles de dónde jugaría la siguiente temporada.

Uno de los jugadores que sigue siendo duda para el segundo semestre en la Liga BetPlay es Diego Novoa. El arquero de Millonarios ha sido protagonista de rumores de salida y sorpresivamente dieron un nuevo detalle sobre su futuro.

Medios colombianos han hecho eco de la información que Diego Novoa se quedaría finalmente en Millonarios. El club de Bogotá no ha podido encontrar a dos porteros y finalmente mantendrá a uno.

A Guillermo De Amores ya le habrían comunicado que no entra en planes y le buscan un equipo para ser cedido. El club intenta no llegar a tener que pagar terminaciones de contratos con las salidas.

La salida de De Amores igual condicionará a que Millos busque un nuevo arquero, ya en estas semanas han sonado nombres como José Contreras de Barcelona, Wuilker Fariñez de Internacional de Bogotá entre otros.

La decisión de la continuidad de Fabián Bustos también intervendrá en las llegadas para el segundo semestre. Millonarios habría contactado a otro entrenador.

Los fichajes de Millonarios para el 2026

Los fichajes de Millonarios para este año son Sebastián Valencia, Mateo García, Rodrigo Ureña, Julián Angulo, Rodrigo Contreras, Carlos Darwin Quintero y Radamel Falcao García.

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Guillermo De Amores llego a Millonarios desde Deportivo Cali.

En resumen