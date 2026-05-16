Gruezo no la pasa bien en Santos Laguna, por los resultados de su equipo y ahora podría volver a Ecuador.

Carlos Gruezo es uno de los nombres que más viene sonando en la LigaPro en las últimas semanas. El jugador ecuatoriano no está tan cómodo en Santos Laguna, después de conseguir los mejores resultados, y 1 semestre después de su salida podría volver a Ecuador.

De acuerdo a la información de Johanna Calderón, Carlos Gruezo estaría muy cerca de volver a Liga de Quito en las próximas semanas. El volante ecuatoriano reveló estar a gusto en México, pero las posibilidades de volver a jugar en Ecuador toman mucha fuerza.

En la temporada 2025, Carlos Gruezo fue de lo mejor de Liga de Quito. El volante ecuatoriano ayudó a que el club vuelva a ilusionarse con la Copa Libertadores, puesto que, llegaron hasta las semifinales, donde acabaron perdiendo ante Palmeiras.

También la salida de Gruezo dejó un vacío en la mitad de la cancha de Liga de Quito, que aún no puede ser llenada. Nunes no encontró un reemplazo y eso le ha costado a Liga diferentes derrotas y malos resultados durante todo este primer semestre.

Gruezo estuvo en Liga de Quito en 2025. (Foto: GettyImages)

Otro equipo que también podría peleale el fichaje a Liga de Quito es Independiente del Valle, ambos clubes con una economía fuerte. Por otro lado, Gruezo también jugó en Barcelona SC hace varias temporadas, pero el ‘Ídolo’ no está en la pelea por su fichaje.

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Los números de Carlos Gruezo en Santos

En esta temporada, Carlos Gruezo ha jugado con Santos un total de 12 partidos. Sin embargo, el volante ecuatoriano y su equipo se quedaron lejos de los play-off. Marcó solo 1 gol, no dio asistencias, en poco más de 800 minutos jugado con el equipo de La Laguna.

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