Este jueves 14 de mayo de 2026 se reveló la prelista de la Selección Colombia para ir al Mundial 2026. Aunque Néstor Lorenzo cumplió con la lógica y llamó a 55 jugadores, de todas maneras al entrenador argentino se le escaparon diferentes futbolistas.

De esta lista de 55, saldrán los 26 jugadores que llegarán al Mundial 2026, por lo cual, aún el estratega tiene que hacer un corte de varios futbolistas para su armado final del cara a la Copa del Mundo. Los que se quedaron fuera de esta prelista ya no tienen chances de ir al Mundial:

Radamel Falcao

El ‘Tigre’ podía meterse en la lista como un histórico y al menos tener la chance de entrar entre los 26. Lorenzo decidió que no fuera así, y el delantero se queda fuera y no estará en su última Copa del Mundo.

Roger Martínez, también afuera

El delantero de 31 años no entró ni entre los 55 jugadores de la prelista. El goleador del Al-Taawoun no fue considerado por Néstor Lorenzo y ahora se queda sin la chance, nuevamente, de jugar su primera Copa del Mundo.

La prelista de Colombia. (Foto: @FCFSeleccionCol)

Miguel Ángel Borja

El ‘Colibrí’ ya había avisado que no se veía en la lista de Lorenzo para el Mundial y así fue. El que fue, durante mucho tiempo, el 9 de la Selección Colombia no irá al Mundial 2026 y con esto también se acaba definitivamente su ciclo a nivel internacional con la Selección.

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Fabra tampoco jugará su último Mundial

Fabra venía con un rendimiento regular en el DIM y al menos para una prelista de 55 nombres se podía contar con él, pero el lateral no fue tomado en cuenta por Néstor Lorenzo. En 2018 no había jugado el Mundial por una lesión en su rodilla y ahora no lo jugará.

Matheus Uribe se quedó sin mundial

Uribe venía siendo casi un fijo en las convocatorias de Néstor Lorenzo en el último tiempo. Pero de un tiempo acá el entrenador dejó de darle minutos, ahora incluso optó por ya no ponerlo entre los 55 convocados. El volante de 35 años viene destacando en Atlético Nacional.

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En síntesis:

Néstor Lorenzo reveló la prelista de 55 jugadores convocados para el Mundial 2026.

reveló la prelista de convocados para el Mundial 2026. El histórico delantero Radamel Falcao quedó fuera de la convocatoria y no jugará el Mundial.

quedó fuera de la convocatoria y no jugará el Mundial. Los futbolistas Roger Martínez, Fabra y Matheus Uribe fueron excluidos de la lista definitiva.