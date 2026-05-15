Millonarios se reforzaría con tricampeón colombiano

Millonarios sigue con la búsqueda de fichajes para el segundo semestre y hay ya otro nombre que podría llegar para la ofensiva del equipo.

Millonarios sigue activo con su mercado de fichajes y ahora entre sus posibles nombres ha sonado un tricampeón del fútbol colombiano. Los de Bogotá buscarán uno de los regresos más esperado.

Harold Santiago Mosquera podría ser uno de los nuevos nombres que sume Millonarios para la Liga BetPlay II. El extremo nacional se encuentra jugando ahora en Cerro Porteño de Paraguay.

No ha tenido un buen primer semestre en el ‘Ciclón’ y podría alistar su vuelta a la liga colombiana así sea a manera de préstamo. Este año ha jugado apenas 7 partidos y no ha anotado goles.

Para Harold Mosquera, el azul de Millonarios no es inédito ya que debutó en primera división justamente con Millonarios. En tres años anotó 9 goles y dio 12 asistencias en 64 partidos.

Joan Parra es otro nombre que suena para el club de Fabián Bustos, recordar que Diego Novoa y Guillermo De Amores no tienen asegurada su continuidad por decisión técnica.

Los títulos de Harold Mosquera en el fútbol colombiano

Harold Mosquera ha ganado tres títulos en el fútbol colombiano, una Superliga con Independiente Santa Fe y dos ligas con Millonarios. Pachuca y FC Dallas son sus otras dos experiencias en el exterior.

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Harold Mosquera – Independiente Santa Fe.

En resumen