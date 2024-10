Previo a la Copa América, en la Selección de Perú también se vivió la novela del futuro del volante Renato Tapia. El mediocampista finalmente fichó por el Leganés de España pero tuvo el interés de un gigante de América como es Boca Juniors.

Confirmando que no fueron solo rumores, Tapia también explicó sus motivos para no llegar al grande de Argentina. “Mi prioridad siempre ha sido estar en Europa. Uno sabe de la grandeza de Boca y todo lo que representa, uno se halaga cuando un equipo como Boca te sigue, me escribieron muchos hinchas y se agradece, pero siempre he querido estar acá”, dijo en el programa En Carne Propia.

El mediocampista de 29 años reconoce lo que es Boca en el fútbol y no cerró la puerta para una posible incorporación a futuro: “Quizás más adelante se pueda dar”.

En otro dato sorpresivo, Tapia contó que no es la primera vez que el Xeneize lo buscó para llevarlo a la Liga de Argentina. “Riquelme no se contactó conmigo esta vez, fue otra persona. La ocasión pasada si fue él”, revelando que el presidente de Boca lo llamó.

Renato Tapia en el partido entre Perú vs. Ecuador.

Renato Tapia terminó firmando con el Leganés de España, un club menor en el torneo de dicho país. Estuvo durante varias temporadas en el Celta de Vigo y su renovación se dio por temas ajenos a lo económicos.

¿Cuánto gana Renato Tapia?

Renato Tapia gana 100 mil dólares mensuales, según el Diario Trome de Perú. Si esta cifra es cierta, el volante se llevaría más de 2 millones por las dos temporadas que firmó por Leganés.

¿Cuánto es el valor de Renato Tapia?

El valor actual de Renato Tapia es de 5 millones de euros, según Transfermarkt. Llegando a costar 20 millones cuando jugaba en el Celta de Vigo en el 2021, ahora su costo ha caído, pero espera retomar su mejor monto.