Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, si bien ya venían haciendo un buen trabajo en sus respectivos equipos, deslumbraron al mundo con su actuación en la Selección Argentina durante la Copa del Mundo de Qatar 2022, a tal punto que un importante entrenador los ubicó por encima de Pedri, figura del FC Barcelona de Xavi Hernández.

Se trata de Lionel Scaloni, flamante entrenador campeón del certamen global, que en una entrevista con el programa radial español Partidazo de Cope, dijo que le seduce el modelo de juego del joven blaugrana, pero que, en el hipotético caso de que fuera convocable para el equipo representativo de Argentina, no tendría la titularidad asegurada.

''Por como juega la Selección Argentina, si me dan a elegir uno, Pedri, aunque Gavi es muy bueno. No sé si jugaría en mi selección de titular, pero sí me lo llevaría'', señaló el exfutbolista de Deportivo La Coruña y Mallorca, entre otros, dando a entender que se sigue inclinando por Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, las opciones que le solucionaron los contratiempos que se le presentaron en su esquema durante la Copa del Mundo.

Lionel Scaloni dirigiría a la Selección de España

En el mismo contacto mediático, Lionel Scaloni declaró que se sentaría en el banquillo de la Roja una vez culmine su tarea en la Selección Argentina: "Entrenaría la Selección Española. ¿Por qué no? Es mi segunda casa. Estoy enamorado de estar acá y de cómo me tratan. Cualquier argentino diría lo mismo. Me siento parte de este país, sin dudas".

Lionel Scaloni salió a defender a Emiliano Martínez

Emiliano Martínez fue uno de los focos de la crítica de la prensa, puntualmente, por sus artilugios en la tanda de penales y por sus reacciones en los festejos del campeonato mundial. Al respecto del Dibu, Lionel Scaloni comentó: ''Tiene un personalidad que a nosotros nos ha dado mucho. Necesitábamos una personalidad así. En algunas cosas yo me identifico. Yo en el grupo era el que unía. Y el es así y encima es un gran arquero. Hay actitudes con las que Emiliano no estará contento, pero es impresionante lo buen tipo que es''.