A Haaland le recomendaron no ir nunca más a la ceremonia si Messi gana el Balón de Oro

Este miércoles France Football reveló la lista de 30 futbolistas nominados a ganar el prestigioso Ballon D’Or, mejor conocido como Balón de Oro, aunque todos sabemos que sólo hay dos nombres viables: Lionel Messi y Erling Haaland. Sin embargo, hay para quienes el triunfo del argentino sería una falta de respeto al noruego.

Lionel Messi viene de conseguir lo único relevante que faltaba en sus vitrinas con la Copa del Mundo, donde fue Balón de Oro del torneo y capitán de la Selección campeona del mundo.

Por su parte, Haaland tuvo una temporada extraordinaria, en la que anotó más de 50 goles, rompió el récord histórico de la Premier League y conquistó Champions, Premier y FA Cup con el Manchester City.

Si Haaland no gana el Balón de Oro, no debería volver a ir a la ceremonia

Esa afirmación llega por parte de Craig Burley, ex futbolista del Chelsea, quien en diálogo con ESPN UK afirmó que el noruego debería considerar una falta de respeto que le den el Balón de Oro a Messi en lugar de a él.

“Si Erling Haaland no lo gana [el Balón de Oro], cierren todo”, afirmó Burley. “Lionel Messi ganó la Copa del Mundo, y es un gran logro, pero en un período de cuatro semanas. Su rendimiento en liga no fue el mejor. PSG fue terrible”, destacó el ex futbolista de la Selección de Escocia.

“Más de 50 goles, un título de Premier League, la FA Cup y la Champions League. Erling Haaland debería ganar el premio. Se que muchos no pueden bajarse del tren de Messi, pero hay que mirar la escena mayor”, explicó el escocés.

Sin embargo, su templanza fue mermando durante la conversación con el medio, y cerró con una contundente frase: “Si yo fuera Erling Haaland -y no gana el premio-, nunca volvería a otra ceremonia del Balón de Oro en mi vida, así como Robert Lewandowski”, sentenció.

Lo cierto es que descubriremos al ganador del Balón de Oro el próximo lunes 30 de octubre, cuando se lleve a cabo la ceremonia del Ballon D’Or en el Teatro del Châtelet de la ciudad de París, en Francia.