El Balón de Oro ya conoce a sus 30 nominados, de acuerdo a lo recientemente publicado por la revista France Football. Sin embargo, para los fanáticos del fútbol, la disputa está entre dos candidatos: Erling Haaland y Lionel Messi. Precisamente, en la previa al gran evento que se realizará en París, el noruego habló sobre el campeón del mundo argentino.

El Androide tuvo una espectacular temporada con Manchester City con récord de goles en la Premier League y el triplete de títulos (liga, FA Cup y Champions). Para muchos, debería ganar el Balón de Oro, pero al ser año mundialista y con la consagración de Argentina, tendrá que enfrentar a Messi.

¿Cree realmente Haaland que puede ganar el Balón de Oro? “Creo en mí mismo, de verdad. Sé que todavía puedo progresar mucho, todavía soy joven. Pero sí, creo que tengo una oportunidad este año“, sostuvo en una entrevista para L’Equipe. Pese a su confianza, reconoce todo lo que ha aportado Messi a los últimos años y hasta sorprendió con una revelación.

Entre otras preguntas, el goleador noruego fue consultado sobre la cualidad que le gustaría tener de otro jugador y no dudó. “Ojalá tuviera el regate de Messi. Es una muy buena elección ¿no? (risas)“, aseguró. Sin dudas, Erling respeta la figura de Leo.

En este sentido, Haaland destacó también que Messi todavía sigue en la élite, al igual que Cristiano Ronaldo. “Eso es lo que todo el mundo parece pensar. Pero ojo, hay que señalar cómo Messi y Cristiano han hecho locuras. También hay que recordar que todavía lo hacen, porque aunque crezcan, por supuesto, siguen siendo jugadores fantásticos. Me siento privilegiado de haber podido observar a dos campeones tan extraordinarios como ellos“, opinó.

La mención a la Pulga y al Bicho llegó luego de que lo consulten por una presunta rivalidad que pueda surgir con Kylian Mbappé. “Nunca hablo de mí contra otros jugadores, no es mi forma de ser ni de ver las cosas. Me enfoco en mí, solo busco ser mejor cada día, seguir disfrutando de lo que hago y ser la mejor versión de mí“, dijo.

Otras frases destacadas de Erling Haaland

Su llegada a Manchester City: “Llegando aquí se demostró que se hablaron demasiadas cosas en su momento. Se decía que no iba a funcionar en el City porque a Guardiola le gustaba jugar sin un 9 referencia. Pues bien… ahora se ha demostrado lo contrario y estoy contento por ello. No leo mucho la prensa pero tampoco vivo en una cueva, escuché estos comentarios. Mi forma de pensar es que no puedo decidir qué pensará o qué le gustará a la gente, sólo tengo que vivir con ello y, si lo hacen, no me preocupa. Al final, creo que le mostré a la gente que podía funcionar y que el City podía jugar un fútbol fantástico, incluso conmigo“.

La nueva temporada con Manchester City: “Será difícil hacerlo mejor. Hemos logrado un triplete histórico, todos nos esperan aún más, todos quieren pelear aún contra nosotros. Ya el año pasado todo el mundo quería ganarnos en la Premier League porque éramos los actuales campeones de Inglaterra, pero esta temporada será aún más así porque ahora toda Europa quiere derribarnos“.

Su relación con Pep Guardiola: “Con Pep la relación es muy buena. Eso sí, es muy exigente en su trabajo, es muy directo y honesto en su discurso. Pero esa es su forma de gestionar. De todos modos, para desarrollarse y progresar, es mejor tener toda la verdad de una manera muy directa. Podemos decirlo, a veces es brutal. Lo aprecio porque demuestra que está totalmente involucrado y apasionado. No siempre es agradable pero, al mismo tiempo, te enfrenta cara a cara con la verdad y sé que su propósito es hacerte un mejor jugador“.

Elogios a Jude Bellingham: “Veo mucho fútbol por televisión. Por cierto, vi el increíble debut de Jude (Bellingham, su ex compañero en el Dortmund) en el Real Madrid, realmente me ha hecho muy feliz“.

Noruega: “Somos un país pequeño de apenas 5,5 millones de habitantes, por lo que no es fácil. Pero sueño con participar en una Eurocopa o en un Mundial. De ahí a imaginarnos ganar… No es imposible, pero bueno… De momento estamos sobre todo luchando por simplemente clasificarnos y ese es mi objetivo“.

¿Cuántos goles tiene Erling Haaland en Manchester City?

Erling Haaland lleva un total de 58 goles en 59 partidos disputados con Manchester City hasta el momento. En su temporada 2022-23 logró los títulos de la Champions League, la Premier y la FA Cup. Además, se convirtió en récord absoluto de la liga inglesa al convertir la mayor cantidad de goles en una misma temporada con 36 anotaciones (superando los 34 que convirtieron Andy Cole y Alan Shearer).

¿Cuántos goles tiene Messi en Inter Miami?

En total, Lionel Messi suma 11 goles con Inter Miami en once partidos disputados. Diez fueron en la Leagues Cup 2023, que convocó equipos de la MLS y la Liga MX, y que significó el primer título desde su llegada a Estados Unidos. La última anotación de Leo se registró ante New York Red Bulls en el debut en la liga de USA.

Los goles de Messi con Inter Miami

El astro argentino anotó en ocho partidos con Inter Miami. En su debut, ingresando desde el banco de suplentes, le dio el triunfo ante Cruz Azul con un golazo de tiro libre. Aquí lo puedes revisar.

En su segundo partido (el primero como titular) tuvo una gran actuación ante el Atlanta United de Thiago Almada, su compañero de selección. Marcó un doblete de goles para la victoria por 4-0. Los dos tantos que marcó, los puedes ver aquí.

Luego, jugó el Clásico del Sol ante Orlando City, por los dieciseisavos de final de la Leagues Cup. Abrió el marcador a los siete minutos y sentenció el triunfo por 3-1 para completar un nuevo doblete de goles. Pulsa aquí para ver estas dos anotaciones.

Tras ello, otro doblete. Nuevamente, abrió el marcador, esta vez para el duelo de octavos de final ante FC Dallas con asistencia de Jordi Alba. Para ver este tanto, pulsa aquí.

Y, le dio el empate 4-4 a Inter Miami ante FC Dallas con un nuevo golazo de tiro libre al ángulo. Aquí puedes ver este brillante remate.

En cuartos de final se volvió a reportar ante Charlotte FC. Messi recibió del ecuatoriano Campana y con exquisita definición cerró el 4-0 para meterse en semifinales. Revisa la anotación acá.

En las semifinales ante Philadelphia Union se encargó de anotar un gol clave para avanzar a la final. En esta ocasión participó en el triunfo por 4-1. La ‘Pulga’ marcó el segundo gol de la jornada con un potente remate a una distancia de 31.8 metros del arco rival. Repasa la jugada aquí.

Y en la gran final, abrió el marcador con un golazo de zurda al ángulo para poner en ventaja a Inter Miami. Mira el tanto ante Nashville SC.

En el debut de Lionel Messi en la temporadaMLS 2023, el jugador argentino anotó el 2 a 0 contra New York Red Bulls en una auténtica joya colectiva que ya postularon como el mejor gol del torneo.