No solo Lamine Yamal gusta lejos de Barcelona. Joan Laporta desvelaba horas atrás que hubo ofertas de hasta 200 millones de euros para sacar al nuevo crack del conjunto culé del Camp Nou. No es la única que se tiene de cara a sacar dinero por una plantilla que mutará de nuevo en verano. Existen otros dos frentes para conseguir 160 millones de euros que eviten la marcha de nombres como Ronald Araújo.

Se viene un verano movido en Can Barça. Todos los medios que siguen la actualidad del conjunto culé lo saben. Se espera por alguna venta que equilibre una finanzas que necesitan inyección de dinero. Yamal no es el único que gusta lejos de un Camp Nou donde también conocen la realidad económica del club blaugrana. Nombres como Robert Lewandowski o Raphina ya reciben ofertas que pueden llegar hasta los 160 millones de euros. ¿Hablamos de montos irrechazables?

Mundo Deportivo pone a Arabia Saudita como un potencial aliado de cara al nuevo proyecto que se viene en Barcelona. Riad quiere y ha buscado seducir a Lewandowski con una propuesta de hasta 100 millones de euros que de momento no convence al polaco. Este no olvidemos, tiene un contrato ascendente que a sus 35 años supone un lastre en lo económico. Deportivamente no hay dudas de su relevancia en el equipo y se espera que rechace de momento la posibilidad de unirse a la Saudí Pro League.

El otro protagonista de esta historia es la Premier League. Un lugar con dinero de sobra y donde Barcelona cuenta con que lleguen ofertas por Raphina. Su paso por Leeds dejó sensaciones más que positivas alrededor de un brasileño que en el Camp Nou tasan en 60 millones de euros. También y por Mundo Deportivo esperan que Arabia mueva ficha por un jugador que ha perdido en el último tiempo su lugar ante Lamine Yamal. Son los primeros grandes nombres que además de Araújo, tendrán ofertas para dejar Cataluña de cara a la próxima temporada.

Laporta hablaba horas atrás de un proyecto cuyo nuevo entrenador tendrá la misma base de Xavi. No sobran los millones en un Barcelona donde de momento no hay relevo del actual DT y donde más de uno espera que Hernández siga en caso de conseguir una buena campaña en la Champions. El paso al frente dado desde su anuncio de salida convence a muchos de que todo no debe detenerse en verano del 2024.

Yamal, intocable en Barcelona

“Nos vienen ofertas por jugadores como Lamine Yamal, de 200 millones de euros, y hemos dicho que no. Porque confiamos en el chico, en su proyección deportiva, y no tenemos la necesidad, al revés. Estamos en un proceso de recuperación económica y viendo ya el final del túnel”, palabras de Laporta en MARCA horas atrás. La joya culé, única que no tiene precio de salida incluso en esta situación económica.

¿Qué hace Barcelona con Joao Cancelo o Félix?

Ambos terminan su cesión el próximo 30 de junio. MARCA anuncia que Barcelona buscará un nuevo préstamo con los Manchester City o Atlético de Madrid. Hay prioridad de continuidad en cuanto al lateral, quien ayer tuviese diversos dardos a Pep Guardiola. Será más difícil convencer a un club Colchonero que quiere sacar rédito económico por el delantero portugués.