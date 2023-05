Cristiano Ronaldo NO jugó y lo criticaron igual por la victoria de Al-Nassr

Cristiano Ronaldo terminó su primera temporada en Arabia Saudita fuera de los terrenos de juego. Es que Al-Nassr jugó su último partido de la temporada ante Al-Fateh donde logró un contundente triunfo por 3-0 con un doblete de Anderson Talisca, el goleador del equipo. Y ante esta victoria sin el portugués, se pensaba que todo había terminado, pero al Bicho le aparecieron sus críticos.

De acuerdo a medios saudíes, CR7 pidió permiso para no jugar el partido de este miércoles ante Al-Fateh en el marco de la última fecha de la liga saudí. El astro luso había sufrido una lesión muscular en la zona del aductor ante Al-Ettifaq, por la cual, no pudo terminar el partido (fue sustituido al minuto 84). Por ese motivo, prefirió no arriesgar, ya que Al Nassr ya tenía asegurado el subcampeonato de liga.

El equipo del croata Dinko Jelicic no tuvo problemas para doblegar a Al-Fateh, club que culminó en el sexto lugar de la tabla de la liga saudí. Anderson Talisca fue la figura y quien tiró del equipo para lograr el triunfo. Dos goles del brasileño y uno de Mohammed Maran sentenciaron el último éxito del equipo de Riyadh.

Cristiano Ronaldo no jugó y lo criticaron por el triunfo de Al Nassr

La ausencia de Cristiano Ronaldo no evitó que le lleguen críticas. Muchos se preguntaron el por qué de su baja para este último partido, pero quedaron sorprendidos por el buen rendimiento de Al Nassr, sobre todo de Talisca. Varios usuarios aseguraron que el brasileño es mejor que CR7 tras verlo anotar su doblete de goles.

Otros fueron aún más exagerados y pensaron que si Cristiano Ronaldo no hubiese llegado, Al Nassr podría haber sido campeón de la liga saudí. En definitiva, muchos cuestionamientos a la figura del portugués, sin que estuviese en campo.