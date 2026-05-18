Herederos de la Gloria: 15 hijos de leyendas que también se destacan en el fútbol mundial

Llevar un apellido ilustre en la espalda de la camiseta puede ser la llave que te abre las puertas de las mejores canteras del mundo, pero también puede ser un peso muy difícil de cargar. Para estos futbolistas, la comparación con sus padres —auténticos mitos de la historia del deporte— fue una sombra constante. Sin embargo, a base de talento, personalidad y mucho recorrido, lograron escribir sus propias páginas doradas.

Desde aquellos que remaron en la categoría de “hijos de” hasta que terminaron mirando de reojo las vitrinas de sus padres para ver quién tenía más copas, te presentamos un ranking que incluye a aquellos padres-hijos que han trascendido en el fútbol de élite. ¡Descúbrelos!

Kristian Shevchenko

(Getty Images)

El joven delantero carga con el peso de ser el heredero del máximo ídolo del fútbol ucraniano, ganador del Balón de Oro en 2004 con el AC Milan. Andriy Shevchenko fue un fuera de serie, un animal del área que marcó una época en Europa por su potencia y definición quirúrgica.

Por su parte, Kristian decidió hacer su camino en las exigentes categorías inferiores del fútbol inglés, formándose en el Watford. Aunque recién está asomando la cabeza en el profesionalismo con poco más de 19 años, el atacante ya ha dado muestras de tener ese instinto goleador en las venas y es la gran esperanza de su país para mantener vivo el apellido en la élite.

Giovanni Simeone

(Getty Images)

Publicidad

El Cholito es el primero de los hijos de Diego Simeone en abrirse camino a pura fuerza en el fútbol internacional. Su padre fue un mediocampista total, símbolo de la Selección Argentina de los 90, que dejó una huella imborrable de garra, táctica y pertenencia tanto en el Atlético de Madrid como en la Lazio.

Giovanni optó por el área rival y construyó una carrera fantástica en la durísima Serie A italiana sin la necesidad de cobijarse bajo el ala de su padre. Tras romperla a fuerza de goles en el Genoa, Cagliari y Hellas Verona, el delantero argentino tocó el cielo con las manos al ser parte fundamental del Napoli que cortó la racha de 33 años sin ganar el Scudetto.

Daniel Maldini

(Getty Images)

Publicidad

Hablar de los Maldini es hablar de la aristocracia del Calcio. Paolo, su padre, defendió la camiseta del AC Milan durante 25 temporadas, ganando cinco Champions League y transformándose en el defensor más elegante y seguro de la historia del fútbol moderno, continuando el legado que ya había iniciado el abuelo Cesare.

Daniel rompió el molde familiar: en lugar de marcar o tirarse al piso a barrer, se formó como un mediapunta creativo y fino. Tras debutar y salir campeón en el Milan, el joven de 24 años emigró al Monza en busca de minutos y su rendimiento fue tan alto que ya recibió sus primeras llamadas para la Selección de Italia, demostrando que la estirpe sigue viva.

Ianis Hagi

(Getty Images)

Publicidad

Gheorghe Hagi es, sin discusión alguna, el mejor jugador de la historia de Rumania y uno de los zurdos más talentosos de los años 90. Apodado El Maradona de los Cárpatos, brilló tanto en el Real Madrid como en el Barcelona, dejando un legado de tiros libres imposibles y visión de juego estelar.

Su hijo Ianis heredó esa misma estirpe de enganche clásico, con un golpeo de balón fabuloso con ambas piernas. Aunque una grave lesión de rodilla frenó el despegue de su carrera, se consolidó como una pieza muy querida en el Rangers de Escocia y es el conductor indiscutido de la selección rumana, emulando las viejas noches de gloria de su padre.

Jordi Cruyff

(Getty Images)

Publicidad

Johan Cruyff es el arquitecto del fútbol moderno. Un futbolista total que ganó tres Balones de Oro con el Ajax, cambió la historia del Barcelona dentro de la cancha y luego la revolucionó desde el banco de suplentes con su filosofía de juego, siendo una de las mentes más influyentes de este deporte.

Jordi tuvo que convivir con el apellido más pesado del planeta fútbol y, dadas las circunstancias, armó una carrera sumamente digna y profesional. Jugó más de 50 partidos en el Barça, pasó por el Manchester United (donde integró el plantel que ganó el triplete histórico en 1999) y fue subcampeón de la Copa de la UEFA con el humilde Alavés, demostrando una entereza mental única.

Luca Zidane

(Getty Images)

Publicidad

Ser hijo de Zinedine Zidane debe ser una de las pruebas psicológicas más difíciles para cualquier futbolista. Zizou fue la elegancia hecha jugador, campeón del mundo en 1998, héroe de la novena Champions del Real Madrid y uno de los directores técnicos más ganadores de la historia moderna del club blanco.

Para evitar las odiosas comparaciones con la magia de su padre en el mediocampo, Luca eligió ponerse los guantes. Tras hacer todas las inferiores en la Casa Blanca y debutar en el primer equipo, el arquero edificó una carrera sólida en el fútbol español y recientemente tomó la decisión de representar a la Selección de Argelia a nivel internacional para ir en busca de su propio Mundial.

Daley Blind

(Getty Images)

Publicidad

Danny Blind fue el capitán general y cerebro del Ajax de Louis van Gaal que conquistó Europa y el mundo en 1995. Un defensor central de una inteligencia táctica superlativa que ganó absolutamente todos los títulos posibles a nivel de clubes con el equipo de Ámsterdam.

Su hijo Daley heredó esa misma computadora en la cabeza para leer el juego, desempeñándose con la misma sobriedad como central, lateral izquierdo o mediocampista de marca. Con más de 100 partidos sobre el lomo en la Selección de Países Bajos (jugando los Mundiales de 2014 y 2022) y pasos exitosos por el Manchester United y el Bayern Múnich, todavía aporta su jerarquía en el Girona español.

Francisco Conceição

(Getty Images)

Publicidad

Sérgio Conceição fue un extremo derecho punzante, con un carácter volcánico y una trayectoria impecable que incluyó pasos por la Lazio, el Inter de Milán y la selección de Portugal que brilló en la Euro 2000. Como técnico, también marcó una época dorada en el Porto.

Su hijo Francisco, conocido popularmente como Chico, heredó el cambio de ritmo indomable y esa misma rebeldía competitiva. Tras explotar bajo el mando de su padre en el Porto, el extremo la rompió en la Eurocopa y dio el gran salto de su carrera al ser transferido a la Juventus, donde desequilibra los fines de semana en la Serie A.

Justin Kluivert

(Getty Images)

Publicidad

Patrick Kluivert fue el prototipo de delantero moderno en los 90 y 2000: un “9” con técnica de “10”. Canterano del Ajax, convirtió el gol que les dio la Champions en 1995 con solo 18 años, para luego transformarse en el referente de área del Barcelona y máximo goleador histórico, en su momento, de Países Bajos.

Justin, su hijo, eligió las bandas para explotar su velocidad. Aunque le costó asentarse en un solo lugar, el extremo logró un récord de regularidad asombroso que habla a las claras de su vigencia: es uno de los poquísimos futbolistas de la historia que ha jugado y marcado goles en las cinco grandes ligas de Europa (Países Bajos, Italia, Alemania, Francia e Inglaterra).

Giuliano Simeone

(Getty Images)

Publicidad

El menor de la dinastía Simeone tiene como espejo a Diego Pablo, un mediocampista central con un temperamento de hierro que fue pilar de la Selección Argentina (jugó tres Mundiales) y multicampeón con el Atlético de Madrid, club que hoy comanda desde el banco de suplentes con estatus de leyenda.

Giuliano espura electricidad, velocidad y un sacrificio defensivo que delata su ADN a kilómetros de distancia. El delantero ya se ha ganado su lugaren la rotacióndel Aleti, sumando minutos valiosos en La Liga y la Champions, y metiéndose de lleno en las convocatorias de la Selección Argentina mayor gracias a su frescura ofensiva.

Timothy Weah

(Getty Images)

Publicidad

George Weah no solo fue uno de los delanteros más potentes y letales de los años 90 en el PSG y el Milan, sino que se convirtió en el primer y único futbolista africano en ganar el Balón de Oro (1995). Como si fuera poco, tras retirarse, llegó a ser el presidente de su país, Liberia.

Timothy decidió esquivar la presión geopolítica y optó por representar internacionalmente a la Selección de Estados Unidos, siendo figura en el Mundial de Qatar. A nivel clubes, luego de ganar títulos en Francia con el PSG y el Lille, el polifuncional futbolista se asentó en la Juventus de Italia, donde destaca por su tremendo despliegue físico por toda la banda.

Federico Chiesa

(Getty Images)

Publicidad

Enrico Chiesa fue uno de los delanteros más técnicos, movedizos y respetados del fútbol italiano en los años 90, brillando con las camisetas de la Sampdoria, la Fiorentina y aquel Parma inolvidable que conquistó Europa, además de ser un habitual convocable de la Azzurra.

Federico tomó la posta de su padre y potenció el legado familiar a escala internacional. Con una potencia física descomunal y un desequilibrio letal, el atacante se convirtió en la gran figura de la Italia que se coronó campeona de la Eurocopa 2020, fue figura en la Juventus y también tuvo un paso por el Liverpool en la Premier League.

Marcus Thuram

(Getty Images)

Publicidad

Lilian Thuram fue una roca defensiva inexpugnable, capaz de jugar como central o lateral derecho al más alto nivel mundial. Leyenda absoluta de la Selección de Francia, es recordado por sus dos goles en la semifinal del Mundial 1998 (el cual terminó ganando) y por una trayectoria impecable en Parma, Juventus y Barcelona.

Marcus, en cambio, prefirió utilizar su imponente físico de 1,92 metros para hacer daño en el área de enfrente. Tras iniciar su carrera como extremo, mutó a centrodelantero en el Inter de Milán, donde es una de las máximas estrellas del fútbol italiano, haciendo dupla de ataque con Lautaro Martínez y consolidándose como el “9” titular de Les Bleus.

Kasper Schmeichel

(Getty Images)

Publicidad

Peter Schmeichel es considerado por muchos el mejor arquero de la historia de la Premier League. El Gran Danés fue el guardián de los tres palos del Manchester United durante toda la década dorada de los 90 y el héroe de la histórica Selección de Dinamarca que sorprendió al planeta ganando la Eurocopa 1992.

Kasper no solo absorbió la tremenda presión de pararse bajo el mismo arco que su padre, sino que protagonizó el mayor milagro del fútbol contemporáneo: ser el arquero titular y líder indiscutido del Leicester City campeón de la Premier League en 2016. Con más de una década en la élite y un centenar de partidos defendiendo a Dinamarca, Kasper emparejó la balanza de la gloria familiar.

Thiago Alcántara

(Getty Images)

Publicidad

En lo más alto del podio se ubica el hijo de Iomar do Nascimento, mundialmente conocido como Mazinho. El mediocampista brasileño fue el equilibrio y la rueda de auxilio de la verdeamarela que se coronó campeona del mundo en el Mundial de Estados Unidos 1994, además de dejar un gran recuerdo en La Liga con las camisetas del Valencia y el Celta de Vigo.

Thiago no solo igualó la jerarquía de su padre, sino que la llevó a una dimensión de exquisitez técnica pocas veces vista en el mediocampo moderno. Formado en La Masía del Barcelona, el exquisito volante ganó dos Champions League (una con el Barça y otra con el Bayern Múnich) y acumuló más de 30 títulos oficiales en su paso por España, Alemania y el Liverpool inglés, transformándose en el heredero definitivo.